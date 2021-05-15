Экс-вице-премьер Зубко заявляет, что никогда не пользовался льготами или бесплатным служебным жильем

Бывший вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявляет, что никогда не пользовался ни льготами, ни бесплатным служебным жильем, а дом в Конча-Заспе официально арендует и декларирует.

"…точно не ожидал услышать свою фамилию после заседания СНБОУ. И такое бывает. Но быть публичным человеком - не только здорово, это еще и ответственность. И поэтому каждый из нас, государственных деятелей, кто агитирует за движение в Европу и внедрение европейских стандартов публичности, должен отвечать на публичные вопросы, в том числе - где живешь, и сколько тебе стоит. Я готов", - написал Зубко на своей странице в Facebook в субботу.

Он подчеркнул, что во время своей работы народным депутатом Украины, в Администрации президента и правительстве Украины никогда не пользовался ни льготами, ни бесплатным служебным жильем.

"Кстати, льготы для чиновников, действительно мы отменили в 2014 году. Жилье всегда арендовал, а с 2016 года официально арендую, проживаю, декларирую и оплачиваю дом в 265 кв метров (132,5 кв. метров жилых, 132,5 кв. метров подвальных) в базе (или зоне) отдыха Конча-Заспа. Я публичный человек, и поэтому публикую фото дома и фото платежных поручений за свое жилье - и во время работы в правительстве, и при президентстве Зеленского. Это не является государственной тайной", - добавил Зубко, прикрепив фотокопии соответствующих квитанций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 14 мая поднимался вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице и лиц, в пользовании которых они находятся.

Зеленский поручил провести полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, и установить полный перечень проживающих там лиц.

Среди перечня людей - министры времен экс-президента Виктора Януковича – Дмитрй Табачник и Раиса Богатырева, бывший вице-премьер Геннадий Зубко и директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин, бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, "люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюник".