Комиссия Нацгосслужбы не усмотрела дисциплинарного нарушения в словах замглавы Минздрава Линчевского относительно онкобольных

Дисциплинарная комиссия Национального агентства по вопросам государственной службы (Нацгосслужбы) Украины не усмотрела в словах заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского о лечении окнобольных украинских граждан за рубежом дисциплинарного нарушения или признаков ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей.

Об этом сообщил глава агентства Константин Ващенко по итогам заседания комиссии в понедельник.

В то же время он отметил, что высказывания замминистра противоречат общепринятым этическим и моральным нормам.

К.Ващенко сообщил, что соответствующий документ по итогам дисциплинарного производства будет передан Кабинету министров, который в свою очередь должен после комплексного рассмотрения ситуации принять решение "по делу Линчевского".

Глава Нацгосслужбы подчеркнул, что перед комиссий было поставлено сложное задание, поскольку дисциплинарное производство было неклассическим, касаясь, в частности, соответствия высказываний моральным и этическим нормам, что в настоящее время не находит надлежащего отображения в нормативно-правовых актах.

Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса Нацгосслужбы рассматривала дисциплинарное производство относительно А.Линчевского в связи с его высказываниями о лечении онкобольных украинских граждан за рубежом. Речь, в частности, идет о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы в ходе представления отчета Счетной палате (СП) о результатах аудита.

"Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, лечение которых требует трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы (реализуя программу лечения за рубежом –ИФ) даем человеку пожить еще немного, пожить дольше ", - сказал А.Линчевский.

4 мая, ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений замминистра. В тот же день в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об обращении к Кабмину с предложением уволить его с должности.

Позднее А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста.

В то же время, 7 июня СП сообщила, что обнародовала на своем сайте некорректные данные относительно данного отчета: на самом деле в 2016-2017 годах из выделенных средств на программу лечения тяжелобольных украинских граждан за границей не использовано 20 млн грн, а не 200 млн грн, как ранее сообщила палата на своем сайте. В отношении этой информации и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, комментируя замечание СП относительно неиспользованных средств, на своей странице в соцсети Facebook отметила, что остаток средств в 20 млн грн возник вследствие решений о временной приостановке оплаты лечения двух лиц из-за информации, что лечение уже было оплачено. Средства были возвращены на счет Минздрава с учетом курсовой разницы.

В ходе заседания дисциплинарной комиссии в четверг У.Супрун заявила, что СП в процессе обнародования информации относительно отчета о программе лечения украинцев за рубежом могли использовать в политических играх.