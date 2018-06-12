Гройсман предложил замглавы Минздрава Линчевскому уделять больше внимания сопровождению и лечению онкобольных

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил заместителю министра здравоохранения Александру Линчевскому как врачу уделять больше внимания уходу, сопровождению и лечению онкобольных.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководством Министерства здравоохранения, в частности с и.о. министра Уляной Супрун и ее заместителем Александром Линчевским относительно ситуации вокруг комментария результатов отчета Счетной палаты в части лечения онкобольных за рубежом", - сообщила пресс-служба Кабинета министров во вторник.

Глава правительства отметил, что знает А.Линчевского как врача, который сталкивается с различными ситуациями. "Было бы хорошо, если бы ваши дальнейшие шаги дали всем понимание, кто вы есть на самом деле, какие у вас взгляды, принципы и моральные качества - на конкретных действиях", - добавил премьер.

Согласно сообщению, А.Линчевский выразил сожаление по поводу того, что его слова, взятые из закрытого заседания, были искажены, хотя на самом деле речь шла как раз о защите программы помощи онкобольным.

Кроме того, В.Гройсман предложил замминистра уделять больше внимания в его профессиональной деятельности как врача уходу, сопровождению и лечению онкобольных.

"Это проявит все ваши качества и не будет других толкований ваших слов… Найдите хоспис, онкобольницу - в нерабочее время, как профессиональный врач и добрый человек - помогите и поддержите. А тем, кто говорил о вас, я предлагал бы посмотреть на вас с другой стороны и затем сделал бы выводы. Я хочу здесь справедливости", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, 11 июня дисциплинарная комиссия Национального агентства по вопросам государственной службы предложила премьер-министру закрыть дело в отношении замминистра здравоохранения А.Линчевского в связи с его высказываниями о лечении онкобольных.

Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рассматривала дисциплинарное производство относительно А.Линчевского в связи с его высказываниями о лечении онкобольных украинских граждан за рубежом. Речь, в частности, идет о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы в ходе представления отчета Счетной палате (СП) о результатах аудита.

"Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, лечение которых требует трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы (реализуя программу лечения за рубежом – ИФ) даем человеку пожить еще немного, пожить дольше ", - сказал А.Линчевский.

4 мая ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений замминистра. В тот же день в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об обращении к Кабмину с предложением уволить его с должности.

Позднее А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста.

В то же время, 7 июня Счетная палата сообщила, что обнародовала на своем сайте некорректные данные относительно этого отчета: на самом деле в 2016-2017 годах из выделенных средств на программу лечения тяжелобольных украинских граждан за границей не использовано 20 млн грн, а не 200 млн грн, как ранее сообщила палата на своем сайте. В отношении этой информации и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун, комментируя замечание СП относительно неиспользованных средств, на своей странице в соцсети Facebook отметила, что остаток средств в 20 млн грн возник вследствие решений о временной приостановке оплаты лечения двух лиц из-за информации, что лечение уже было оплачено. Средства были возвращены на счет Минздрава с учетом курсовой разницы.

В ходе заседания дисциплинарной комиссии 7 июня У.Супрун заявила, что СП в процессе обнародования информации относительно отчета о программе лечения украинцев за рубежом могли использовать в политических играх.