В Раде вновь подняли вопрос отставки замминистра здравоохранения Линчевского

Ряд фракций Верховной Рады подняли перед премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом вопрос о несоответствии заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского занимаемой должности.

"У меня сейчас копии подписей более 200 депутатов коалиции, которые сформированы и Вам официально отправлены… Касаются гражданина Линчевского. Каждое его присутствие на любом мероприятии непрофессиональное и вызывает сопротивление", - сказал народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Валерий Карпунцов с трибуны парламента во время часа вопросов правительства в Верховной Раде в пятницу.

В комментарии журналистам нардеп пояснил, что речь идет о требовании отправить в отставку А.Линчевского в связи с несоответствием его занимаемой должности.

"Не берите на себя чужие грехи и чужой негатив. В 2016 году закончилась программа по онкологии. Дали поручение Министерству здравоохранению в первом квартале 2017-го подать ее в парламент. Она до сих пор не подана", - пояснил В.Карпунцов с парламентской трибуны.

"Такие люди не имеют ни морального, ни профессионального права занимать должность", - добавил он.

Кроме того, говоря об и.о.министра здравоохранения Уляне Супрун, представитель БПП заявил, что она "не имеет права" занимать эту должность.

В свою очередь, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко с трибуны Верховной Рады потребовал от премьер-министра отставки А.Линчевского за его высказывания о лечении онкобольных за границей.

В ответ В.Гройсман подчеркнул, что слова А.Линчевского были вырваны из контекста. "Я готов уволить кого угодно, но справедливо", - сказал глава правительства.

Он напомнил, что после инцидента у него был разговор с А.Линчевским, в ходе которого он попросил замминистра доказать своими делами по уходу за онкобольными людьми, что у него "есть чуткое сердце и нормальная добрая душа".

Как сообщалось, 11 июня дисциплинарная комиссия Национального агентства по вопросам государственной службы предложила премьер-министру закрыть дело в отношении замминистра здравоохранения А.Линчевского в связи с его высказываниями о лечении онкобольных.

Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рассматривала дисциплинарное производство относительно А.Линчевского в связи с его высказываниями о лечении онкобольных украинских граждан за рубежом. Речь, в частности, идет о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы в ходе представления отчета Счетной палате (СП) о результатах аудита.

"Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, лечение которых требует трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы (реализуя программу лечения за рубежом – ИФ) даем человеку пожить еще немного, пожить дольше", - сказал А.Линчевский.

4 мая ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений замминистра. В тот же день в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об обращении к Кабмину с предложением уволить его с должности.

Позднее А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста.

В то же время, 7 июня Счетная палата сообщила, что обнародовала на своем сайте некорректные данные относительно этого отчета: на самом деле в 2016-2017 годах из выделенных средств на программу лечения тяжелобольных украинских граждан за границей не использовано 20 млн грн, а не 200 млн грн, как ранее сообщила палата на своем сайте. В отношении этой информации и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун, комментируя замечание СП относительно неиспользованных средств, на своей странице в соцсети Facebook отметила, что остаток средств в 20 млн грн возник вследствие решений о временной приостановке оплаты лечения двух лиц из-за информации, что лечение уже было оплачено. Средства были возвращены на счет Минздрава с учетом курсовой разницы.

В ходе заседания дисциплинарной комиссии 7 июня У.Супрун заявила, что СП в процессе обнародования информации относительно отчета о программе лечения украинцев за рубежом могли использовать в политических играх.