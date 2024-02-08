izibank впровадив інвестиційні послуги для своїх клієнтів - CEO

Мобільний банк izibank, створений на базі ТАСкомбанку, відкрив клієнтам доступ до придбання цінних паперів в Україні через свій застосунок, а коли Національний банк України (НБУ) зніме обмеження, планує розширити послугу пропозицією купівлі цінних паперів на іноземних ринках, повідомила засновниця і CEO izibank Анна Тігіпко.

"Ми додали можливість купувати та інтегрувалися безпосередньо з біржею. На відміну від більшості банків, ми не продаємо облігації виключно зі своєї позиції: ми інтегруємося з біржею в спробі надати клієнтам все ж таки більший вибір, і це не виключно ОВДП", - сказала Тігіпко на конференції International Financial Club BANKIR.

Вона уточнила, що наразі інвестиційні послуги доступні не для всіх клієнтів банку.

"Ми сподіваємося, що, коли ми переможемо, ми зможемо долучитися і до світового ринку інвестицій за деякий час, і надавати нашим клієнтам уже повноцінний спектр інвестпослуг", - зазначила СЕО izibank.