Інвестиції

12:39 08.02.2024

izibank впровадив інвестиційні послуги для своїх клієнтів - CEO

1 хв читати
izibank впровадив інвестиційні послуги для своїх клієнтів - CEO

Мобільний банк izibank, створений на базі ТАСкомбанку, відкрив клієнтам доступ до придбання цінних паперів в Україні через свій застосунок, а коли Національний банк України (НБУ) зніме обмеження, планує розширити послугу пропозицією купівлі цінних паперів на іноземних ринках, повідомила засновниця і CEO izibank Анна Тігіпко.

"Ми додали можливість купувати та інтегрувалися безпосередньо з біржею. На відміну від більшості банків, ми не продаємо облігації виключно зі своєї позиції: ми інтегруємося з біржею в спробі надати клієнтам все ж таки більший вибір, і це не виключно ОВДП", - сказала Тігіпко на конференції International Financial Club BANKIR.

Вона уточнила, що наразі інвестиційні послуги доступні не для всіх клієнтів банку.

"Ми сподіваємося, що, коли ми переможемо, ми зможемо долучитися і до світового ринку інвестицій за деякий час, і надавати нашим клієнтам уже повноцінний спектр інвестпослуг", - зазначила СЕО izibank.

 

Теги: #izibank

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 11.03.2023
Izibank продаватиме військові облігації та запустить "оплату частинами"

Izibank продаватиме військові облігації та запустить "оплату частинами"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС надасть Міжнародній фінансовій корпорації гарантії щодо інвестицій для України

Україна має перейти до плану Б через нульовий апетит приватних інвесторів у нинішній ситуації

Україна наростить інвестиції у виробництво порохів - Зеленський

Уряд має намір виділити близько 40 млрд грн на підтримку економічної активності, інвестицій та українських виробників у 2024 році - Шмигаль

ЄБРР збільшить капітал на EUR4 млрд для підтримки України

ОСТАННЄ

"Сонячне ремесло" Мазепи і Благодиря залучило китайського інвестора до розробки нового родовища бурштину

VEON розпочав реалізацію інвестзобов'язань на $600 млн із відновлення України з планами збільшити їх до $1 млрд за п'ять років

ЄС надасть Міжнародній фінансовій корпорації гарантії щодо інвестицій для України

Бізнес, готовий інвестувати понад EUR12 млн, отримає податкові пільги, регуляторні послаблення та підтримку реалізації проєкту - Шмигаль

Група NOVA у 2023 р. збільшила інвестиції в Україну в 2,5 раза і планує їх зростання у 2024 р. ще на третину

Ribas Hotels Group має намір залучити 10 нових девелоперських проєктів у 2024 році

Акції Bayer падають на 5% на новині про виплату $2,25 млрд за позовом у США

АМКУ отримав повторну заявку на придбання lifecell від французької DVL Telecom із групи NJJ

Інвестори Shein продають акції компанії під час приватних угод із розрахунку оцінки в $45 млрд

Японські держзобов'язання минулого фінроку перевищили активи на рекордні $4,7 трлн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА