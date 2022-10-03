Інвестиції

21:22 03.10.2022

ЄІБ підтвердив продовження всіх проєктів у Харкові

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ЄІБ підтвердив продовження всіх проєктів у Харкові

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підтвердив, що має намір продовжувати всі свої проєкти у Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Я у п'ятницю зустрічався з головою Європейського інвестиційного банку. Зустріч була у Києві, і можу вам сказати, що жоден проєкт, який ми задумували і який був на стадії розробки, ми не припиняємо", - сказав Терехов в ефірі Національного телемарафону.

Він уточнив, що, зокрема, ЄІБ має намір продовжувати проєкти щодо будівництва нових станцій і депо метрополітену, закупівлі нового рухомого складу для підземки, купівлі нових тролейбусів і трамваїв, а також проєкт з безпеки дорожнього руху.

 

 

Теги: #харків #єіб

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