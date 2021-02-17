Инвестиции

19:03 17.02.2021

Законопроект о защите инвесторов в жилую недвижимость зарегистрирован в Раде

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Законопроект о защите инвесторов в жилую недвижимость зарегистрирован в Раде

Ввести на законодательном уровне механизм государственной регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости для обеспечения защиты инвесторов в жилье предложила группа народных депутатов.

Соответствующий проект закона №5091 "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут сооружены в будущем", зарегистрирован в Верховной Раде в среду, сообщается на сайте парламента.

"Застройщик уже не сможет подсунуть людям "кота в мешке". Чтобы продавать квартиры, он как минимум должен зарегистрировать дом и каждую квартиру как отдельный объект вещных имущественных прав. Также мы предусмотрели, чтобы люди получили защиту уже с момента оформления договора, то есть они сразу станут владельцами специального имущественного права на будущую квартиру", – сообщила один из инициаторов законопроекта, народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава Координационного совета по решению проблемных вопросов градостроительства Елена Шуляк в Facebook в среду.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", также предлагается создание возможности получать право на выполнение стройработ и регистрировать право собственности на объект строительства и его части (квартиры, гаражи, машиноместа и др.) по принципу "единого окна"; ввести гарантированную долю строительства объекта недвижимости на случай, если заказчик/девелопер не сможет финансировать завершение строительства; определить особенности операций с незавершенными объектами строительства, в том числе ипотеки, купли-продажи, нотариального удостоверения и др.

Документ также предлагает усовершенствовать процедуру продажи будущих объектов недвижимости через фонды финансирования строительства и ряд вопросов по обеспечению энергоэффективности зданий.

Как указывается в пояснительной записке, принятие закона позволит создать прозрачный механизм привлечения средств физлиц и юрлиц в строительство, в том числе предотвратить двойные продажи помещений, продажи объектов, на которые не было подтверждено право на выполнение стройработ. Закон также позволит предотвращать изменения технических характеристик объекта строительства без согласия лиц, которые приобрели помещения в нем.

Инициаторами законопроекта помимо Шуляк выступили Игорь Фрис, Андрей Клочко, Мария Мезенцева, Андрей Стрихарский, Александр Аликсийчук, Владимир Иванов, Алексей Красов, Максим Перебийнис (фракция "Слуга народа"), Дмитрий Исаенко, Татьяна Плачкова ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Алексей Кучеренко ("Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Анна Скороход (группа "За майбутне").

Теги: #жилье #законопроект #инвесторы
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