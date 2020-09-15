ФГИ выставил на продажу первый объект "Укрспирта" за 49,6 млн грн

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины выставил на аукцион Немировское МПД (Винницкая обл.) госпредприятия "Укрспирт" за 49,57 млн грн.

Согласно объявлению на сайте "ProZorro.Продажи", дата проведения аукциона – 15 октября 2020 года. Размер гарантийного взноса - 4,96 млн грн.

"Объявлен первый аукцион по продаже объекта ГП "Укрспирт"! Речь идет о Немировском МПД, у которого вскоре появится частный собственник", - написал и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".