Директор "Укрнафти" Корецький: Якщо все рухатиметься добре, за рік-два вийдемо на збільшений видобуток нафти

Ексклюзивне інтерв'ю директора ПАО "Укрнафта" Сергія Корецького агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Дмитро Кошовий, Олексій Єгоров

- Одна з найбільш гучних новин, пов’язаних з "Укрнафтою" за останній тиждень, - це призупинення співпраці по картковій програмі "Авіас". Поясніть, що сталося?

- Це пов'язано з тим, що партнери по цій програмі припинили виконання взятих на себе зобов'язань зі своєчасного постачання пального і фінансового гарантування обслуговування скретч-карток (талонів).

Ми більше двох тижнів вели переговори з компанією-оператором скретч-карток, які обслуговувались на АЗК "Укрнафти". Основне питання, яке обговорювалось, - це погашення існуючої заборгованості та створення механізму, який унеможливить виникнення нової дебіторської заборгованості по відпущеному за скретч-картками пальному та по наданню "Укрнафтою" послуг з обслуговування таких карток. Ці перемовини не дали результату.

Зважаючи на те, що відповіді від компанії-оператора не надійшло, ми були змушені призупинити обслуговування даних скретч-карток та відпуск пального за ними, аби не збільшувати розмір вже наявної дебіторської заборгованості.



- У повідомленні компанії йдеться про власну карткову систему. Можете озвучити деталі? І чому ви кажете про призупинення співпраці? Тобто є умови, за яких можливе відновлення?

- Орієнтовно, у місячний термін ми плануємо випустити паливні картки. Запуск скретч-карток потребує більше часу з точки зору операційної та IT-систем. Але ми максимально активно працюємо в обох напрямках і зараз створюємо новий бізнес з реалізації та обслуговування власних талонів та паливних карток, за допомогою яких можна буде закуповувати пальне наперед. Це зручна опція, як для юридичних, так і для фізичних осіб, які хочуть зафіксувати ціну на ресурс, передплативши певну його кількість. У залежності від обсягу, який компанії чи люди закуповуватимуть наперед, працюватиме диференційована програма лояльності.

Про ймовірність відновлення співпраці: якщо компанія-оператор скретч-карток "Авіас" забезпечить нам своєчасну компенсацію відпущеного пального або його вартості, або рівномірне постачання пального в мережу, ми відновимо реалізацію пального за їхніми скретч-картками.



- Компанія мала деякі проблеми з пальним. Розкажіть, як вони виникли і наскільки швидко вирішиться ситуація з постачанням ресурсу на АЗК?

- На балансі "Укрнафти" немає жодного власного бензовозу. І жодної нафтобази. Тобто так історично склалось, що логістика "Укрнафти" була і залишається поки на 100% залежна від сторонніх компаній. Спочатку вони заявили про готовність співпрацювати, а потім відмовились надавати послуги, як і в ситуації з талонами. І це вже виглядає, як цілеспрямовані кроки по дестабілізації роботи компанії.

Проте, ми вийшли на комерційні закупівлі логістичних послуг. В Україні дефіцит бензовозів, який виник після 24 лютого внаслідок зміни структури імпорту пального та блокування портів. Замість короткого логістичного плеча "нафтобаза – АЗК" вони задіяні у довгому плечі доставки: безпосередньо від виробника або від порту поставки в Європі. Додайте до цього черги на митниці, зокрема, через відключення електроенергії внаслідок терористичних атак.

Ми працюємо над вирішенням ситуації, і з минулого тижня почали динамічно розвозити пальне по заправках. На сьогодні більшість АЗК "Укрнафта" забезпечені всіма видами пального.

Важлива деталь: в соціальних мережах нам пишуть про відсутність пального на АЗК, надсилаючи фото заправок "Авіас" або ANP. Тому наголошую, що на балансі "Укрнафти" знаходяться 537 АЗК, з яких працює 449. Решта – або пошкоджені внаслідок бойових дій, або знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Тому, коли йдеться про забезпечення пальним, мова йде про 449 АЗК "Укрнафти".

Інші заправки, такі, як "Авіас" чи ANP, які за кольоровою гамою чи будь-якими іншими ознаками раніше вважались учасниками ринку як частина орбіти "Укрнафти", не належать (власність/оренда) компанії. Вони живуть окремим життям, і "Укрнафта" не має до них жодного відношення.



- Чи плануєте ви купувати власний автотранспорт?

- Ми оголосимо тендерну закупівлю у системі "Прозоро", щоб придбати автотранспорт для перевезення нафтопродуктів, який буде знаходитись на балансі "Укрнафти" і обслуговувати наші АЗК. При цьому, ми розуміємо, що на закриття власних логістичних потреб піде, мінімум, рік.



- Чому стільки часу?

- По-перше, як європейські, так і українські компанії масово закуповують автотранспорт для власних потреб, і ми станемо у "хвіст" великої черги. По-друге, бензовози та газовози потрібно виготовити, доставити та розмитнити, а це займає час.

Тому на цей період ми запрошуємо до співпраці перевізників, які вже мають газовози та бензовози. "Укрнафта" готова запропонувати річні терм-контракти на перевезення пального для мережі, зокрема, і для дрібногуртових клієнтів, але у першу чергу, для Міністерства оборони. Ми пропонуємо комерційні умови і готові забезпечити перевізникам стабільну роботу.



- Скільки вам потрібно автотранспорту?

- Нам потрібно близько 100 бензовозів і близько 40 газовозів.



- А стосовно нафтобаз, які теж відсутні на балансі компанії?

- З нафтобазами ситуація трішки легша. Ми ведемо переговори про зберігання своїх обсягів. Купувати чи будувати власні нафтобази, скоріше за все, не будемо. Орендувати або закуповувати послуги зберігання – із задоволенням. Ми потребуємо цього і звертаємось до ринку з таким запитом: давайте працювати разом.



- Скільки у вас АЗК, а скільки АЗС? Мається на увазі, скільки заправок обладнані магазинами та іншими атрибутами АЗК?

- На сьогодні є 28 ребрендованих АЗК "Укрнафти", які обладнані магазинами з сервісами, напоями, продуктами тощо. Найближчим часом ми завершимо ребрендинг ще двох об’єктів. Ще 40 АЗК з облаштованими магазинами у традиційному брендингу. На решті – 379 АЗК – встановлені торгові точки (кіоски/МАФи).

Якщо дуже грубо, дві третини заправок, з точки зору, локації, трафіку і потенційної можливості рости в обсягах реалізації, підлягають модернізації.



- Скільки АЗК обладнані генераторами?

- Генераторами зараз обладнані більше половини станцій, і ми продовжуємо цей процес.

Зараз резервування системи живлення - це не тільки про безперебійну роботу АЗК, а й про можливість допомогти населенню. Одна з задач, які стоять перед "Укрнафтою", – це обладнання "пунктів незламності" там, де це можливо. Тобто, де існує приміщення, в якому люди можуть зігрітись, випити гарячого чаю, зарядити гаджети. На сьогодні таких пунктів близько 30-ти, і щотижня облаштовуємо нові.



- Якою буде цінова політика "Укрнафти" на АЗК, враховуючи соціальну функцію, про яку ви говорили?

- Цінова політика і кон’юнктура за довгі-довгі роки вже сформована. "Укрнафта", на жаль, не може похизуватись якістю об’єктів або додаткових послуг та сервісів. Тому на якомусь етапі ціна була єдиним аргументом, який мотивував людей відвідувати АЗК "Укрнафти".

Та ми бачимо, що у майбутньому, коли мережа модернізується і АЗС перетворяться на АЗК, вже піде боротьба маркетингу, сервісу, послуг і так далі.



- Розкажіть, будь ласка, що з контрактом на поставку природного газу "Дніпроазоту"?

- Контракт з "Дніпроазотом" завершений. Вони сплатили частину обсягу газу, який був поставлений. Решту повернуто у підземні сховища на баланс "Укрнафти".



- Скільки наразі газу на балансі "Укрнафти" у ПСГ?

- Трохи більше 500 млн кубометрів за підтвердженими довідками "Укртрансгазу".



- Що компанія планує з ним робити?

- Продавати.



- На аукціонах?

- На біржі та/або через прямі контракти. Ми виходили з першими лотами, продаємо. На жаль, ринок природного газу суттєво скоротився. Промисловість закуповує, у кращому випадку, вдвічі менше. Внутрішні приватні видобувники теж виставляють на продаж свій ресурс. Експорт заборонений. Через ці обмеження ринкова ціна газу в Україні ще донедавна була суттєво меншою за реальну європейську ціну. Але як вже є. Війна.

"Укрнафта" також планує активно виходити на ринок постачання природного газу кінцевим споживачам. Просто для розуміння: раніше у компанії було лише п’ять клієнтів за прямими договорами. Тепер ми плануємо стати надійним довгостроковим партнером як для великих промислових підприємств, так і для бізнесів, яким потрібні маленькі обсяги. Запрошуємо всіх бажаючих до співпраці.



- Учасники ринку не під запис говорили, що зіштовхувались з ситуаціями на ринку, коли деяких гравців не допускали до аукціонів "Укрнафти", або їм не відвантажувався сплачений ресурс. Чи варто боятись подібних речей зараз?

- До мене справді звертались гравці ринку з питанням: якщо ми прийдемо на аукціони/біржу, ви будете відвантажувати? Відповідаю. Ми повністю виконуємо всі зобов’язання з відвантаження продукції, яку продаємо з аукціонів на біржах та за прямими контрактами. Всі клієнти, які хочуть придбати вуглеводні (а ми маємо їх повний спектр, від природного газу до нафтопродуктів, і пропонуємо комплексні рішення), можуть сміливо приходити на торги і отримувати якісний ресурс на ринкових умовах. "Укрнафта" буде відкритою і гарантує вчасні відвантаження оплачених обсягів. Гарантую.



- Давно йде розмова про можливість експорту нафти, або з метою продажу, або за давальницькою схемою – експорт на переробку та повернення у вигляді нафтопродуктів…

- Ми вимушено розглядаємо і експорт за давальницькою схемою: на переробку, і просто експорт нафти. Однак, треба розуміти, що на сьогодні експорт сировини – це найменш вигідна структура монетизації вуглеводнів. Тому що коли ми продаємо за кордон сировину, а потім купуємо продукт, виготовлений з цієї ж сировини, ми недоотримуємо всю додану вартість, а це – робочі місця, податки, збільшення ВВП тощо. Після перемоги все налагодиться.



- Нафтова рента платиться одразу по факту видобутку. Чи ведуться переговори з урядом чи депутатами, щоб внести зміни у законодавство?

- Ми хочемо ініціювати по нафтовій ренті впровадження тієї ж самої логіки, що й по газовій, тобто, касовим методом: продав – заплатив. Якщо ж ти просто накопичуєш нафту, як відбувається зараз, і при цьому нараховується рента, яку ти змушений платити – це невигідна історія для будь-якого видобувника, неважливо, приватний він чи державний.



- Як взагалі ситуація з грошима? Ви платите ренту, реалізація зменшилась, все має бути не дуже добре…

- Не дуже добре, це правда. Якщо дуже грубо: об’єм ліквідності у компанії на момент мого приходу дорівнював об’єму однієї місячної заробітної плати. Можливо, навіть менше. А ще необхідно купувати електроенергію, МТР тощо.



- Що компанія планує робити?

- "Укрнафта" планує залучити банківські кредити для проєктів розвитку та інвестицій. Звичайно, є певний історичний спадок, від якого банки не у захваті, але процес іде, ми проходимо комплаєнс-процедури.



- Компанія вже дивиться у майбутнє в плані оцінки активів? Можливо, очікуєте на судові суперечки з колишніми власниками?

- У судових спорах з колишніми акціонерами компанія, напевно, може бути співвідповідачем. У випадку, виникнення судового процесу між державою та колишніми акціонерами, "Укрнафта" діятиме відповідно до чинного законодавства: надаватиме необхідні дані, пояснення тощо. Якщо говорити про оцінку активів, то це сфера відання Міністерства оборони України.



- Які завдання стоять перед компанією від держави та наглядової ради?

- Завдання від держави – це першочергове забезпечення пальним Збройних сил України та Міністерства оборони, критичної інфраструктури та населення. Створення "Пунктів незламності" там, де це можливо. Ритмічна робота підприємства. Виконання соціальних зобов’язань компанії перед працівниками, сплата податків.

Завдання наглядової ради більш прикладні та стосуються операційної діяльності підприємства. Наприклад, ми маємо завдання максимально змістити фінансові операції у державні банки, ініціювати позапланові перевірки підприємства Державною аудиторською службою та Державною податковою службою, побудувати належним чином корпоративну структуру, тобто – створити правління компанії.



- Ваш основний досвід – ритейл. У видобутку досвіду менше. Які кадри вже залучили в цьому напрямку? І як взагалі з ним ситуація?

- Дійсно, видобуток – це основна галузь "Укрнафти". У ній задіяні 76% працівників, які також забезпечують сервіс і пов’язані процеси. Важлива задача – зберегти та розвивати персонал.

Ситуація з видобутком наступна: за останні роки вдавалось лише зупиняти темп його падіння. Розширення ресурсної бази та суттєвого збільшення видобутку не було. Фонд видобувних свердловин, всього таких близько двох тисяч, збільшувався у кращому випадку на одну у рік.

План по капітальним інвестиціям у 2022 році виконаний менше, ніж на половину, і за останні роки було системне недофінансування.

Звісно, нові свердловини – це не питання одного дня, і навіть не питання фінансів. Це комплекс, в який входить відведення ділянки, ліцензії, проєкт, геологія, сейсміка, геодезія, закупівля, буріння тощо. Якщо все буде рухатись добре, за рік-два вийдемо на збільшений видобуток нафти. Тому це не відбудеться завтра, але якщо не розпочати сьогодні, то і за два роки нічого не буде.

Ми вже зараз дивимось, де і як можна підштовхнути процес, який за умовні рік-півтора-два дасть результат. Основна робота колег з видобутку та сервісів була направлена на зменшення природних темпів падіння видобутку. Цю парадигму у середньо- та довгостроковій перспективі потрібно видозмінити на збільшення.



- Хто зараз очолює напрямок?

- Олег Мальчик, людина, яка працює тут багато років, має профільну освіту та практичний досвід (він відповідав за дивізіон "Захід"). Сьогодні очолює видобуток.



- Які відносини з НАК "Нафтогаз України"?

- Конструктивні, ділові, робочі відносини.



- Ви говорите про стратегічні речі, чи є вже розуміння горизонтів розвитку та механізмів залучення інвестицій?

- Ми зараз знаходимось на етапі стратегічного планування. Що стосується інвестицій, розраховуємо на прибутковість компанії, тобто, власні кошти. Також розглядаємо можливість залучення кредитних ресурсів для реалізації програм розвитку та інвестиційних проєктів.



- Тобто, ви працюєте як керівник, який обирає найоптимальніші варіанти, без обмежень з огляду на можливе повернення акцій чи те, що компанія лишиться державною назавжди?

- Абсолютно правильно, я працюю задля блага компанії.



- Хто запропонував вам цю посаду, і чому ви погодились?

- Запропонувало Міністерство оборони.

Чому погодився? Я щиро вважаю, що це саме той час і те місце, де я можу зробити свій внесок на економічному фронті. Це інтуїтивна позиція. Так потрібно. Вважаю це правильним. Виконую свій внутрішній громадянський обов’язок.