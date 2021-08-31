Основная цель менеджмента Международного аэропорта "Киев" им. Сикорского вернуться к докризисным показателям пассажиропотока – директор по развитию

Эксклюзивное интервью с директором по развитию Международного аэропорта "Киев" Евгением Беликом

Текст: Оксана Гришина, Алина Коломиец

- С каким пассажиропотоком Международный аэропорт "Киев" им.Игоря Сикорского может завершить 2021 год?

- Текущий год стал для авиации отправной точкой после крутого пике 2020 года. Тем не менее, в середине года довольно сложно говорить об итогах, и мы очень осторожно относимся к прогнозам. Этому есть разумное объяснение: во-первых, рынок авиации изменился в разрезе глубины бронирования. Если раньше мы могли понимать планы авиакомпаний на полгода вперед, то сейчас максимум на месяц. Во-вторых, для въезда во многие страны существуют довольно строгие ограничения, что в действительности не способствует развитию туризма. В-третьих, финансовая составляющая. Мы видим существенный скачок цен на путешествия.

Однако позитивным остается тот факт, что летняя навигация вывела рынок Украины в среднем на 70% от уровня 2019 года. Что касается аэропорта "Киев", то весенне-летнюю навигацию мы отработали с максимально хорошими показателями и восстановили пассажиропоток до уровня 70-75% эквивалентного периода 2019 года. Разумеется, мы понимаем, что на восстановление авиаиндустрии понадобится около двух лет, тем не менее, мы не теряем надежду и не опускаем руки, стараясь улучшить эти показатели уже сегодня. Планируем, что текущий год нам удастся закончить с показателями 60-65% от уровня пассажиропотока 2019 года. То есть это порядка 1,4 млн пассажиров.

- Как в целом аэропорт пережил жесткие карантинные меры, связанные с коронавирусом? Чем пришлось пожертвовать? Получал ли аэропорт какую-то помощь от правительства в связи с локдауном?

- Разумеется, мы выходили с просьбой получения субсидий от государства как крупнейший городской инфраструктурный объект, но по понятным причинам существенной помощи нам ждать было неоткуда. В то время на правительство выпала огромная нагрузка - по социальным выплатам и т.д. Как и каждый участник авиационного рынка, мы испытали колоссальные сложности. Мы вышли из этого периода очень плавно, но было тяжело. 2020 год завершили на цифре 700 тыс. пассажиров. Для сравнения, в 2019 году аэропорт обслужил порядка 2,6 млн путешествующих. Самым тяжелым периодом был март-июнь 2020, когда пришлось из-за ограничений полностью приостановить авиасообщение.

Максимальный пассажиропоток в 2020-м в месяц составлял 40 тыс. человек по сравнению со 114-140 тыс. в 2019 году. Наибольшее падение наблюдалось в феврале 2021 года - всего 10 тыс. пассажиров. Грубо говоря, за год мы потеряли порядка 74% пассажиропотока. Естественно, это то количество людей, которое даже не позволяет выйти на окупаемость. Поэтому мы жили полностью за свои средства. Главной задачей было сохранить персонал, обеспечить безопасность и поддержать технику и инфраструктуру в надлежащем состоянии. В результате довольно быстрого масштабирования нам удалось снизить расходы на 50-60% - за счет отпусков сотрудников, за счет приостановки основных объектов, уменьшения транспортных расходов, расходов электроэнергии, водоснабжения и других эксплуатационных затрат. Часть рабочих мест нам удалось сохранить, часть мы перевели на почасовую оплату. Пришлось провести оптимизацию, не потеряв при этом в качестве и уровне обслуживания.

Мы можем с гордостью сказать, что нам удалось пережить самое сложное время, пройти зону турбулентности сохранив аэропорт и команду. Сейчас уже наступил тот период, когда аэропорт может думать о перспективах: о полосе, каких-то инновационных проектах, перестройке терминалов.

- Как изменилась внутренняя инфраструктура аэропорта за это время?

- Некоторые из наших операторов фудзоны были вынуждены уйти после жесткого карантина. Но появились новые операторы. Сейчас фудзона предлагает широкий спектр разнообразных кухонь. Среди наших пассажиров достаточно много из регионов, особенно на курортных рейсах. И с этого лета мы открыли регистрацию, как и в Борисполе, за четыре часа до вылета.

- Чем чреват новый возможный локдаун для аэропорта?

- Мы не питаем иллюзий, что проблема миновала. Локдаун, как говорят многие авторитетные источники, начнется уже этой осенью, однако сама природа локдауна должна измениться в более лояльную сторону, ведь процесс вакцинации идет довольно оптимистично. Персонал крупных инфраструктурных и стратегических объектов, школ, детских садов, полиции, коммунальных служб, а также транспортных предприятий привит или проходит завершающие стадии. В аэропорту "Киев" также был открыт пункт вакцинации. Каждый сотрудник аэропорта мог и может быть привит согласно очереди и получить надлежащий паспорт вакцинации. Кроме того, каждый желающий может приехать и привиться. Даже пассажир перед вылетом.

Помимо того для въезда в Украину иностранных туристов разработаны ограничительные меры для тех граждан, которые еще не вакцинированы, и проверяются паспорта вакцинации тех, кто прошел такую процедуру. Кроме того, у нас есть оперативная группа, которая может развернуть в течение часа специальный пункт тестирования, поэтому в случае опасности мы способны провести тесты двум одновременно прибывшим рейсам для получения реальных результатов.

В этой связи мы не видим предпосылок к тотальному локдауну, повсеместному закрытию аэропортов, введению комендантского часа и прочих жестких мер. Скорее всего, обновятся правила въезда и выезда, ужесточится контроль документов, вернемся к ограничениям доступа в здания терминалов и работы кафе-ресторанов. Но мы к этому готовы, нас это не страшит.

- Как в таких условиях аэропорт планирует увеличивать доходы? Какова сейчас доля неавиационных доходов? Как вы ее планируете увеличивать?

- Сегодня основная цель менеджмента аэропорта состоит в том, чтобы вернуться к докризисным показателям пассажиропотока. Безусловно, главный бизнес аэропорта – это полеты авиакомпаний, обслуживание пассажиров и хендлинг бортов. Мы плотно работаем с существующими перевозчиками относительно расширения карты полетов, изучаем спрос на направления через дата-сервисы, работаем с ИАТА и изучаем конкурентов. Мы очень рады, что Украина теперь открылась для туристов с Ближнего Востока и видим в этом большие перспективы. Главная цель – расширить карту полетов существующих перевозчиков и начать сотрудничество с новыми.

Что касается распределения общей прибыли между авиационным и неавиационным секторами, то оно осталось классическим - 70% к 30% соответственно. Неавиационные доходы также существенно снизились во время пандемии. Изменился и наш подход к формированию доходности. Если раньше мы принимали во внимание количество сданных метров в аренду, то сейчас мы принимаем во внимание другу компоненту - конверсию с 1 кв. м. Иными словами, насколько эффективно работает арендатор. И это далеко не простое повышение цен на товары в магазинах duty free и в кафе, это скорее изменение концепций предприятий. Мы сосредоточились на работе с якорными арендаторами и над их подходами к ритейлу.

Наша задача – обеспечить полноценный и разнообразный досуг в ожидании рейса, поэтому мы изменили концепцию магазинов duty free – они будут разными, предлагать различный ассортимент различных ценовых категорий. Уже работает, к примеру, специализированный магазин оптики и галантереи. В ближайшее время будет открыт целевой, "детский" duty free с большим ассортиментом игрушек и гаджетов, а рядом обустроена детская зона. Четыре локации общей площадью 1500 кв.м представляет лидирующий duty free оператор Heinemann. Еще на одна из локаций, порядка 100 кв. м, вскоре будет рассматриваться как потенциальн для выбора нового оператора duty free.

Более того, совместно с генеральным директором Ольгой Товкес мы сейчас смотрим в сторону диджитализации, разработки маркетплейсов и e-commerce модуля для более эффективного управления нашими доходами. Для нас ключевым стало видеть свою эффективность в режиме реального времени. В электронный формат планируем перевести буквально все основные сервисы аэропорта, на чем можно генерить дополнительные доходы. Это может быть не только приоритетная регистрация, но и ускоренные прохождения формальностей, оплата парковки и даже покупка кофе в кафе и парфюмерии в duty free. Модуль еще находится в стадии разработки, но мы точно знаем, что это будет приложение, которое может установить каждый пассажир и заказать любую услугу для себя из любой точки мира.

- Киевский горсовет уже предоставил международному аэропорту "Киев" им. Сикорского земельный участок для реконструкции аэродрома. На каком этапе сейчас этот проект?

- Мы рады говорить об этом проекте, так как во время кризиса такие вопросы довольно остро воспринимались и, казалось, были отложены. О развитии речь почти не велась. Теперь же мы можем с уверенностью говорить о новом жизненном этапе.

Проект состоит из трех главных этапов: выделение земли (уже на завершающей стадии), проектирование, и в 2022 году будут проводиться без остановки полетов работы по реконструкции рулежных дорожек. В 2023 году, согласно плану, аэропорт временно останавливается для реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП). Непосредственно процесс реконструкции будет состоять из демонтажа верхнего слоя, укладки нового основания и затем бетонирования. Сколько времени займет реконструкция, пока сказать сложно, так как все будет зависеть от утвержденного рабочего проекта, который направлен как на удлинение полосы, так и на улучшение прочности. Кроме того, мы планируем обновить светосигнальную систему до второй категории. Все это даст нам возможность принимать большие классы самолетов и при значительно худших погодных условиях.

Но "Борисполь" не закрывается, поскольку у них есть вторая полоса. Рассматривалась ли возможность второй ВПП в Жулянах?

- Этот вариант был бы лучше, но согласно норм расстояние между полосами должно быть не менее 150 м. В нашей довольно сжатой инфраструктуре подходящих мест для этого нет. Поэтому и иного варианта, чем закрыть аэропорт минимум на полгода, у нас тоже нет. От того, какая технологии будет выбрана, зависит не только стоимость, но и время проекта.

- Ожидаете ли прихода новых авиакомпаний после реконструкции? Может, с кем-то уже ведете переговоры?

- Аэропорт "Киев" и ранее вел переговоры со всеми основными европейскими перевозчиками. У нас полностью обновленная инфраструктура и терминалы, однако вопрос ВПП остается ключевым. И мы работаем над развитием, поэтому прогнозы на дальнейшее сотрудничество с новыми авиакомпаниями оптимистичные.

- А какие авиакомпании могут прийти в ближайшее время, еще до старта реконструкции?

- После карантина Украина открылась для Ближнего Востока. Сейчас для нас ожидаемым является запуск полетов из Кувейта Jazeera Airways. Мы уже с ними обо всем договорились, ранее даже была назначена пресс-конференция, но мы получили телеграмму, что их государственная авиаслужба не дала им вылет. В конце августа должны получить ответ - когда. Для нас этот партнер является ключевым, мы с ними всегда в контакте: нет ли к нам никаких вопросов, чем мы можем помочь?

В целом, мы достаточно позитивно смотрим на все страны Ближнего Востока - их пассажиру очень интересно в Украине. После карантина поток туристов из этих стран увеличился на 5-6%, что связано, в частности, с приходом авиакомпании Flynas. Также хорошо начали летать Air Arabia, FlyDubai, украинские авиакомпании: SkyUp, МАУ. Поэтому мы расцениваем данное направление как очень перспективное. Авиация будет двигаться в эту сторону хорошими темпами. Ведь и коронакризис по ним ударил не так сильно, как по Европе, они максимально организованно и быстро из него вышли.

- Перестраиваете ли вы в аэропорту что-то для этих пассажиров? Например, корректируете меню в кафе, обустраиваете молельные комнаты…

- У нас есть возможность организовать молельную комнату - это займет неделю, площади для этого достаточно. Но конкретно от Jazeera Airways такого запроса не было.

Что касается меню в ресторанах, в частности халяльной еды, то она и до этого была. Мы и морально, и физически готовы принимать этих туристов.

- А как аэропорт "Киев" намерен развивать грузоперевзки?

- Во время глобального кризиса в 2020 году тенденция грузовых перевозок в мире пошла вверх. Мы тоже видим эту нишу перспективной, точно будем ее развивать. Если раньше аэропорт "Киев" достаточно скептически относился к грузоперевозкам, то сейчас у нас появилось новое видение расширения этого сектора.

Все будет зависеть от того, как мы будем вести партнерство с крупными агрегаторами и провайдерами. Более системно говорить на эту тему сможем тогда, когда у нас появится новая полоса. Сейчас у нас на регулярной основе летает пока SprintAir, которая перевозит почту и легкие грузы.

- Когда вы ведете диалог с городом, как они видят перспективы аэропорта? Вы как-то согласовываете концепцию развития?

- У Киева есть новый Генплан, он был представлен официально, сейчас идет обсуждение. Аэропорт "Киев" им. Сикорского - это city-аэропорт с концепцией, чтобы прилетающие быстро добирались до центра. Мы, по сути, визитная карточка самого города.

- Как движется работа по улучшению транспортной связи аэропорта и столицы? На какой стадии достройка ул.Медовая?

- Диалог с городской властью идет постоянно. К сожалению, данных о достройке в ближайшее время нет. Мы наблюдаем за работами, они продвигаются на достойном уровне. Разгрузка трассы поможет освободить центральные улицы: пр.Лобановского, Воздухофлотский.

- Планируется ли запуск автобусных маршрутов, соединяющих аэропорт и ж/д вокзал?

- На данном этапе такие переговоры не ведутся. Сейчас главная задача – взлетная полоса, это даст нам импульс развития по всем сегментам, аэропорт сможет зажить другой жизнью.

- Вы рассматриваете какие-то альтернативные функции для аэропорта, помимо транспортной? Планируете ли проводить какие-то мероприятия, чтобы киевляне и гости столицы воспринимали вас как общественный центр, а не только место вылета-прилета?

- Ранее у нас был такой опыт: ивент-шоу, показ мод и т.д. В последнее время мы подобного не проводили из-за COVID-19, были очень жесткие ограничения. У нас есть и сейчас запросы, включая тест-драйвы, дрифты, но не все мы можем принять из-за мер безопасности. Однако есть и другие очень перспективные проекты.

К примеру, конференц-центр или концертный зал. В настоящее время у нас есть небольшие конференц-залы в бизнес-терминале, холл на 100 человек. Эксперты говорят, Киеву необходимы объемные проекты, и мы держим это в голове. Все будет поэтапно.

- Каковы ваши прогнозы развития авиационной отрасли в Украине в среднесрочной перспективе?

- Многое зависит от этапов вакцинации и замедления пандемии, возвращения мира к нормальной жизни уже на фоне новой реальности. Еще один решающий фактор – государственная политика в области развития и поддержки авиационного сектора в целом.

Сейчас мы видим, что процесс поставки лучших мировых вакцин в Украину идет обнадеживающими темпами. По всей стране развернуты пункты вакцинации, а специалисты "Дии" уже внедрили электронный паспорт вакцинации. Однако мы еще не на той стадии, когда можно вздохнуть с облегчением. Появление новых штаммов, их скорость распространения и эффект поражения все еще остаются "черным лебедем", который напрямую может повлиять на развитие авиации.

Что касается государственной политики, то это также комплексный вопрос. Например, чем раньше будет подписана ассоциация с ЕС об "открытом небе", тем больше к нам полетят авиакомпаний. Для развития внутренних перевозок абсолютным драйвером окажется уход от НДС, что существенно повлияет на стоимость билета и, как результат, на количество рейсов.

Важным также остается инфраструктура аэропортов. Ключевые аэропорты Украины смогли за счет частных инвесторов или государства обновить свои терминалы и авиационную инфраструктуру. Но остаются еще другие аэропорты, которые также являются участниками авиационного рынка. Например, мы потеряли авиасообщение с востоком страны из-за военных действий на Донбассе, поэтому стратегически должны понимать, что тот регион придется обновлять и восстанавливать его инфраструктуру.

Перспективным направлением во время и после пандемии стали карго перевозки. Украина из-за выигрышного расположения может играть роль серьезного грузового хаба. Если рассматривать не только авиационный трафик, но и порты, авто и ж/д, то потенциал просто невероятный. На рынке уже работают мировые игроки, остается только стратегически развивать этот сектор.

Авиационный рынок за последние десять лет, несмотря на все кризисы, имел постоянный рост. Поэтому и в последующие пять лет мы ожидаем что рынок сначала восстановится, а затем начнет расти активнее. Население Украины даже сегодня имеет довольно слабую мобильность, в сравнении со странами ЕС, поэтому нам точно есть куда развиваться и что предлагать.