События

14:19 01.06.2020

Авиакомпании Belavia, LOT и WizzAir с 16 июня запустят международные рейсы по 14 направлениям из аэропорта "Киев"

1 мин читать
Авиакомпании Belavia, LOT и WizzAir с 16 июня запустят международные рейсы по 14 направлениям из аэропорта "Киев"

Авиакомпании Belavia (Беларусь), LOT (Польша) и WizzAir (Венгрия) с 16 июня 2020 года запустят международные рейсы в 10 стран из международного аэропорта "Киев".

"О своей готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании Belavia, LOT и WizzAir. Рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания "Мотор Сич", - отмечается в сообщении на Facebook странице аэропорта.

Согласно сообщению аэропорта, с 16 июня Belavia планирует начать летать в Минск, а LOT – в Варшаву.

Авиакомпания WizzAir планирует восстановить авиасообщение с девятью странами и открыть рейсы в Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия ), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

Как сообщалось, Украина с 15 июн

Теги: #lot #авиарейсы #авиакомпания #wizzair #аэропорт_киев #belavia
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:22 29.05.2020
Wizz Air анонсирует об открытии в июле рейса из Киева в Зальцбург

Wizz Air анонсирует об открытии в июле рейса из Киева в Зальцбург

02:45 24.05.2020
"Мотор Сич" не будет совершать  все внутренние  рейсы до 31 мая, и международные до 14 июня, предлагает вернуть полную стоимость билета или перенести вылет

"Мотор Сич" не будет совершать  все внутренние  рейсы до 31 мая, и международные до 14 июня, предлагает вернуть полную стоимость билета или перенести вылет

10:47 18.05.2020
Ryanair в 2020 фингоду сократила прибыль на 27%, ожидает убытка в I финполугодии этого года

Ryanair в 2020 фингоду сократила прибыль на 27%, ожидает убытка в I финполугодии этого года

11:53 12.05.2020
Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля

Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля

18:45 23.04.2020
Azur Air Ukraine намерена выполнять грузовые рейсы пассажирскими самолетами

Azur Air Ukraine намерена выполнять грузовые рейсы пассажирскими самолетами

13:37 21.04.2020
Мининфраструктуры Украины планирует на следующей неделе назначить эвакуационные рейсы из Израиля, США, Таиланда и ряда других стран

Мининфраструктуры Украины планирует на следующей неделе назначить эвакуационные рейсы из Израиля, США, Таиланда и ряда других стран

11:59 10.04.2020
"Украэрорух" не поддерживает решение "Евроконтроля" об отсрочке платежей авиакомпаний

"Украэрорух" не поддерживает решение "Евроконтроля" об отсрочке платежей авиакомпаний

09:42 10.04.2020
Трамп обещает в выходные обнародовать пакет помощи для авиакомпаний США

Трамп обещает в выходные обнародовать пакет помощи для авиакомпаний США

01:15 27.03.2020
Казахстанская SCAT и украинская FlyUIA из-за коронавируса выполнят спецрейсы в Грузию

Казахстанская SCAT и украинская FlyUIA из-за коронавируса выполнят спецрейсы в Грузию

20:00 18.03.2020
11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет специальный президентский борт – Зеленский

11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет специальный президентский борт – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшились второй день подряд

Угрожавший взорвать мост Метро в Киеве задержан – полиция

Начальник полиции Киева ведет переговоры с человеком, который угрожает взорвать мост Метро – Геращенко

Полиция перекрыла движение по мосту Метро в Киеве в связи с сообщением о минировании

В Киеве аноним сообщил о минировании моста Метро

ПОСЛЕДНЕЕ

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшились второй день подряд

Угрожавший взорвать мост Метро в Киеве задержан – полиция

Начальник полиции Киева ведет переговоры с человеком, который угрожает взорвать мост Метро – Геращенко

Если государство не создаст конкурентные условия в киевском авиаузле, МА «Киев» обанкротится — СМИ

Во Львовской области карантин продлен до 5 июня – ОГА

Финляндия и Норвегия в рамках ослабления изоляции открывают бары

4 тыс. человек арестованы в США в ходе протестов, последовавших за гибелью афроамериканца - СМИ

Полиция перекрыла движение по мосту Метро в Киеве в связи с сообщением о минировании

В Иране выявили за сутки почти 3 тыс. новых случаев COVID-19 - самый высокий показатель за 2 месяца

Грымчаку в суде огласили обвинительный акт и иск о возмещении убытков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА