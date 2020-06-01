Авиакомпании Belavia, LOT и WizzAir с 16 июня запустят международные рейсы по 14 направлениям из аэропорта "Киев"

Авиакомпании Belavia (Беларусь), LOT (Польша) и WizzAir (Венгрия) с 16 июня 2020 года запустят международные рейсы в 10 стран из международного аэропорта "Киев".

"О своей готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании Belavia, LOT и WizzAir. Рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания "Мотор Сич", - отмечается в сообщении на Facebook странице аэропорта.

Согласно сообщению аэропорта, с 16 июня Belavia планирует начать летать в Минск, а LOT – в Варшаву.

Авиакомпания WizzAir планирует восстановить авиасообщение с девятью странами и открыть рейсы в Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия ), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

Как сообщалось, Украина с 15 июн