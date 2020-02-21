Экономика

10:34 21.02.2020

Аэропорт "Киев" поддерживает инициативу Мининфраструктуры о единой ставке за аэронавигационное обслуживание

2 мин читать
Аэропорт "Киев" поддерживает инициативу Мининфраструктуры о единой ставке за аэронавигационное обслуживание

Аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) поддерживает позицию Министерства инфраструктуры Украины относительно создания равных условий и установления единой ставки за аэронавигационное обслуживание для всех аэропортов страны.

Как поясняется на странице аэропорта в Facebook, Мининфраструктуры приказом №415 от 4 июня 2019 года "создало более привлекательные условия сотрудничества с авиакомпаниями для международного аэропорта "Борисполь".

Согласно сообщению, оплата за услуги по аэронавигационному обслуживанию для "Борисполя" составляет EUR210, для других аэропортов - почти вдвое выше (EUR411).

"Дифференцированные ставки оплаты за аэронавигацию сдерживали развитие региональных аэропортов. Больше всего негативного влияния ощутил на себе международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского, который находится в одном с "Борисполем" аэроузловом районе. Неравные условия на рынке искусственно снижают привлекательность столичного аэропорта для авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.

Аэропорт отмечает, что новым приказом министерства "Об установлении ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных суден в воздушном пространстве Украины" внедряется единая для всех аэропортов страны ставка - EUR396, что будет способствовать сбалансированному и полноценному развитию всех участников авиационного рынка.

Как сообщалось со ссылкой на "Украэрорух", Украина переходит к европейской модели ежегодного пересмотра и актуализации ставок оплаты за аэронавигационное оборудование с учетом текущего уровня расходов, ситуации с интенсивностью воздушного движения и курсом евро.

Кроме того, неоспоримой является необходимость устранить нарушение антимонопольного законодательства, ввести европейский принцип полного покрытия расходов, которые несет страна и, в частности, национальный провайдер, на обеспечение аэронавигационного обслуживания, поддержание высокого уровня безопасности аэронавигационной системы.

Теги: #мининфраструктуры #аэропорт_киев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:40 13.02.2020
Стартап "Штрафы UA" запустил кешбэк-сервис "Безопасное вождение", за месяц его скачали 10 тыс. пользователей

Стартап "Штрафы UA" запустил кешбэк-сервис "Безопасное вождение", за месяц его скачали 10 тыс. пользователей

14:52 11.02.2020
Криклий встретится с министром инфраструктуры Польши по вопросам расширения квоты авторазрешений для Украины

Криклий встретится с министром инфраструктуры Польши по вопросам расширения квоты авторазрешений для Украины

16:51 10.02.2020
Победителем тендера на проектирование ВПП аэропорта в Днепре утверждена компания "Институт Укрдорпроект" - Мининфраструктуры

Победителем тендера на проектирование ВПП аэропорта в Днепре утверждена компания "Институт Укрдорпроект" - Мининфраструктуры

18:02 06.02.2020
Мининфраструктуры в апреле-2020 планирует открыть речной туристический маршрут из Украины в Беларусь

Мининфраструктуры в апреле-2020 планирует открыть речной туристический маршрут из Украины в Беларусь

17:54 04.02.2020
Мининфраструктуры оспорит решение суда о приостановке концессии Херсонского морпорта

Мининфраструктуры оспорит решение суда о приостановке концессии Херсонского морпорта

14:14 24.01.2020
Победителем конкурса на концессию порта "Ольвия" стала катарская QTerminals - министр инфраструктуры

Победителем конкурса на концессию порта "Ольвия" стала катарская QTerminals - министр инфраструктуры

12:42 23.01.2020
Криклий готов стать персональной "инвестняней" для инвесторов в инфраструктуру

Криклий готов стать персональной "инвестняней" для инвесторов в инфраструктуру

17:32 20.01.2020
Концессионером морпорта "Херсон" выбран "Рисоил-Херсон"- источник

Концессионером морпорта "Херсон" выбран "Рисоил-Херсон"- источник

10:58 15.01.2020
Мининфраструктуры ожидает регулирования рынка авиаперевозок другими авиакомпаниями в связи с лишением лицензии Ernest Airlines

Мининфраструктуры ожидает регулирования рынка авиаперевозок другими авиакомпаниями в связи с лишением лицензии Ernest Airlines

14:39 08.01.2020
Мининфраструктуры обнародовало список 167 погибших в катастрофе украинского самолета в Иране

Мининфраструктуры обнародовало список 167 погибших в катастрофе украинского самолета в Иране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины через несколько недель обновит макропрогноз – премьер

В Киеве должностные лица государственного банка присвоили 80 млн грн - СБУ

Команда экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине начала работу в Киеве

НБУ начал подготовку к тестированию предоставления ему отчетности небанковскими финучреждениями

Украине нужно расти 20 лет по 6% в год, чтобы достичь нынешнего уровня Польши – представитель МВФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Украины через несколько недель обновит макропрогноз – премьер

Группа дорожно-строительных компаний "Ростдорстрой" проводит ребрендинг и сменит название на RDS

83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума – Минсоцполитики

На выставке MIPIM-2020 в Каннах Украина впервые представит стенд региональных проектов

В Киеве должностные лица государственного банка присвоили 80 млн грн - СБУ

Движение #SaveФОП настаивает на введении моратория на проверки микробизнеса

Нацбанк обжалует решения суда об отмене решения комитета НБУ, которым отказано в согласовании Аджунера, Власова и Резникова о вхождении в НС Ощадбанка

Команда экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине начала работу в Киеве

JKX погасила последний долг в $5,82 млн и меняет финдиректора

НБУ начал подготовку к тестированию предоставления ему отчетности небанковскими финучреждениями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА