Аэропорт "Киев" поддерживает инициативу Мининфраструктуры о единой ставке за аэронавигационное обслуживание

Аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) поддерживает позицию Министерства инфраструктуры Украины относительно создания равных условий и установления единой ставки за аэронавигационное обслуживание для всех аэропортов страны.

Как поясняется на странице аэропорта в Facebook, Мининфраструктуры приказом №415 от 4 июня 2019 года "создало более привлекательные условия сотрудничества с авиакомпаниями для международного аэропорта "Борисполь".

Согласно сообщению, оплата за услуги по аэронавигационному обслуживанию для "Борисполя" составляет EUR210, для других аэропортов - почти вдвое выше (EUR411).

"Дифференцированные ставки оплаты за аэронавигацию сдерживали развитие региональных аэропортов. Больше всего негативного влияния ощутил на себе международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского, который находится в одном с "Борисполем" аэроузловом районе. Неравные условия на рынке искусственно снижают привлекательность столичного аэропорта для авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.

Аэропорт отмечает, что новым приказом министерства "Об установлении ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных суден в воздушном пространстве Украины" внедряется единая для всех аэропортов страны ставка - EUR396, что будет способствовать сбалансированному и полноценному развитию всех участников авиационного рынка.

Как сообщалось со ссылкой на "Украэрорух", Украина переходит к европейской модели ежегодного пересмотра и актуализации ставок оплаты за аэронавигационное оборудование с учетом текущего уровня расходов, ситуации с интенсивностью воздушного движения и курсом евро.

Кроме того, неоспоримой является необходимость устранить нарушение антимонопольного законодательства, ввести европейский принцип полного покрытия расходов, которые несет страна и, в частности, национальный провайдер, на обеспечение аэронавигационного обслуживания, поддержание высокого уровня безопасности аэронавигационной системы.