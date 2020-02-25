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18:55 25.02.2020

У прибывающих из Италии пассажиров в аэропорту "Киев" начали измерять температуру

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У прибывающих из Италии пассажиров в аэропорту "Киев" начали измерять температуру

Пассажиры, прибывающие в международный аэропорт "Киев" им.Сикорского рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, начали проходить обязательную температурную проверку, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В связи со вспышкой инфекции, вызванной коронавирусом СOVid-2019 в отдельных районах Италии, рейсы, прибывающие в аэропорт "Киев" из Италии, проверяются дежурным врачом-эпидемиологом для выявления больных или с подозрением на заболевание среди пассажиров, которые пребывают", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Пресс-служба аэропорта "Киев" также добавила фотоснимки, на которых пассажирам измеряется температура пирометром - прибором для бесконтактного измерения температуры.

Как сообщалось со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус.

Ранее 25 февраля агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта "Борисполь" сообщили, что по состоянию на 14:00 вторника, представитель санитарно-контрольного пункта Минздрава в обязательном порядке встречает лишь рейсы, прибывающие из Италии.

"Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет. Со стороны государства никакого специального контроля в связи с эпидемией коронавируса ни на рейсах из Италии, ни на рейсах из других стран не обеспечено. Никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли", - сообщила агентству руководитель пресс-службы международного аэропорта "Киев" им.Сикорского Галина Богданенко.

По ее словам, в аэропорту "Киев" в штатном режиме работает санитарно-карантинный пункт, находящийся в подчинении Лабораторного центра Минздрава на воздушном транспорте.

Теги: #италия #аэропорт_киев #коронавирус
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