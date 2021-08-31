Экономика

12:52 31.08.2021

Все основные сервисы аэропорта "Киев" будут переведены в электронный формат – директор по развитию

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Все основные сервисы аэропорта "Киев" будут переведены в электронный формат – директор по развитию

Все основные сервисы международного аэропорта "Киев" им. Сикорского планируют перевести в электронный формат, сообщил директор по развитию предприятия Евгений Белик в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Совместно с Генеральным директором Ольгой Товкес мы смотрим сейчас в сторону диджитализации, разработки маркетплейсов и e-commerce модуля для комфорта пассажиров и более эффективного управления нашими доходами", - сказал он.

По словам Белика, это может быть не только приоритетная регистрация, но и ускоренные прохождения формальностей, оплата парковки и даже покупка кофе в кафе и парфюмерии в duty free.

"Модуль еще находится в стадии разработки, но мы точно знаем, что это будет приложение, которое может установить каждый пассажир и заказать любую услугу для себя из любой точки мира", - сказал Белик.

Директор по развитию аэропорта отметил, что на данный момент распределение общей прибыли между авиационным и неавиационным секторами составляет 70% к 30%.

Он также сообщил, что в аэропорту изменился подход к формированию доходности. "Если раньше мы принимали во внимание количество сданных метров в аренду, то сейчас мы принимаем во внимание другу компоненту - конверсию с 1 кв. м. Иными словами, насколько эффективно работает арендатор", - сказал Белик.

В частности, с целью обеспечить полноценный и разнообразный досуг в ожидании рейса была изменена концепция магазинов duty free, теперь они будут предлагать различный ассортимент различных ценовых категорий. "Уже работает специализированный магазин оптики и галантереи. В ближайшее время будет открыт целевой, детский дьюти-фри, с большим ассортиментом игрушек и гаджетов, а рядом обустроена детская зона", - сказал Белик.

Четыре локации общей площадью 1500 кв. м представляет лидирующий duty free оператор Heinemann. Еще одна из локаций, порядка 100 кв. м, вскоре будет рассматриваться как потенциальная для выбора нового оператора duty free.

Теги: #жуляны #белик #аэропорт_киев
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