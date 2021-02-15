Экономика

12:06 15.02.2021

Аэродром аэропорта "Киев" планируется реконструировать до 2025 года

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Аэродром аэропорта "Киев" планируется реконструировать до 2025 года

Реконструкция аэродрома международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского ("Жуляны") будет проведена в 2021-2025 гг., следует из распоряжения Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Документ №184 от 8 февраля обнародован на сайте КГГА.

Согласно распоряжению, в столице начинаются работы по масштабной реконструкции аэродрома КП МА "Киев", которая включает в себя удлинение взлетно-посадочной полосы (ВПП) на 500 м (до 2810 м), строительство новых рулежных дорожек, перронов, светосигнального оборудования и т. д.

На сайте аэропорта отмечается, что проект предусматривает повышение класса аэродрома и позволит заходить на посадку воздушным судам по минимуму CAT II категории ИКАО.

"Реконструкция аэродрома позволит принимать самолеты с большей, чем сейчас, пассажировместимостью, типа Airbus A321, следовательно, позволит сократить количество рейсов при возросшем пассажиропотоке", - говорится в сообщении.

Первый этап данного проекта, как сообщает аэропорт, - разработка проектно-сметной документации по объекту. Источник финансирования этой стадии проекта – деньги КП МА "Киев". Дальнейшее финансирование работ по реконструкции аэродрома будет осуществляться за счет бюджетных либо привлеченных средств. Точный объем средств, необходимых для проведения реконструкции, и их источники будут определены после завершения этапа проектирования.

Как сообщалось, Киевский горсовет уже принял решение о предоставлении аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского земельного участка 0,25 га в постоянное пользование для реконструкции ВПП. Вопрос о предоставлении еще двух земельных участков площадью 13 га еще находится на рассмотрении.

В настоящее время аэропорт занимает территорию площадью 265 га, имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2310 м и шириной 45 м.

Как сообщалось, международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского в 2020 году обслужил 704,5 тыс. пассажиров, что в 3,72 раза меньше, чем в 2019 году.

 

Теги: #жуляны #реконструкция #аэропорт
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