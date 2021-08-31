Экономика

14:07 31.08.2021

Аэропорт "Киев" намерен развивать сектор грузоперевозок - директор по развитию

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Аэропорт "Киев" намерен развивать сектор грузоперевозок - директор по развитию

Международный аэропорт "Киев" им.Игоря Сикорского видит сектор грузовых перевозок перспективным для себя и намерен его развивать, сообщил директор по развитию аэропорта Евгений Белик.

"Во время глобального кризиса в 2020 году тенденция грузовых перевозок в мире пошла вверх. Мы тоже видим эту нишу перспективной, точно будем ее развивать. Если раньше аэропорт "Киев" достаточно скептически относился к грузовым перевозкам, то сейчас у нас появилось новое видение расширения этого сектора", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Белик отметил, что все будет зависеть от того, как аэропорт будет вести партнерство с крупными агрегаторами и провайдерами.

"Но более системно мы сможем говорить на эту тему тогда, когда у нас появится новая полоса", - подчеркнул директор по развитию.

По его словам, в настоящее время на регулярной основе в аэропорт "Киев" летает SprintAir (Польша), которая перевозит почту и легкие грузы.

Теги: #грузоперевозки #белик #аэропорт_киев
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