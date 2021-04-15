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11:14 15.04.2021

Киевская таможня проверяет работу магазинов беспошлинной торговли в аэропорту "Киев" им Сикорского

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Киевская таможня проверяет работу магазинов беспошлинной торговли в аэропорту "Киев" им Сикорского

Киевская таможня Государственной таможенной службы проводит проверку соблюдения таможенного режима беспошлинной торговли держателями магазинов беспошлинной торговли, расположенных в пункте пропуска для воздушного сообщения "Киев" (Жуляны) при реализации ими табачных изделий, сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

"Приказ № 61 о проведении специальных мероприятий был подписан и.о. начальника Киевской таможни Гостаможслужбы Евгенией Романчиковым 7 апреля 2021 года. Проверка проводится комиссией в составе должностных лиц структурных подразделений Киевской таможни под личным контролем и.о. начальника таможни. Конечный срок работы комиссии - 26 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для проведения проверки является письмо и.о. директора Департамента борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Государственной таможенной службы Украины от 1 апреля 2021 года.

"В результате аналитико-поисковой работы Департаментом был зафиксирован факт таможенного оформления таможенным постом "Аэропорт "Киев" значительного количества деклараций типа ИМ 72 АА (ДЭ) с общим количеством сигарет почти 510 млн шт. и общим весом более 650 тонн. Это может свидетельствовать о наличии риска существования схем уклонения от уплаты таможенных платежей", - сообщают в таможне.

Там добавляют, что о результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Теги: #таможня #жуляны #проверка #аэропорт
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