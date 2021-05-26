Экономика

12:33 26.05.2021

Аэропорт "Киев" надеется в 2021 году увеличить пассажиропоток более чем в два раза

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Аэропорт "Киев" надеется в 2021 году увеличить пассажиропоток более чем в два раза

Международный аэропорт "Киев" им.Игоря Сикорского, пассажиропоток которого в 2020 году упал в 3,7 раза – до 704,5 тыс. человек, надеется в этом году увеличить его более чем вдвое – примерно до 1,5 млн человек, сообщил глава совета директоров Денис Костржевский агентству "Интерфакс-Украина".

В кулуарах празднования 97-летия аэропорта он отметил, что основным препятствующим росту пассажиропотока фактором остаются сохраняемые Евросоюзом ограничения для украинцев.

"Вопрос – будут ли пускать украинцев", – прокомментировал Костржевский недавние заявления ЕС о введении так называемых паспортов вакцинации.

Он добавил, что негативно повлияет и запрет на полеты в Беларусь, которые давали аэропорту около 10% пассажиропотока.

В то же время глава совета директоров указал на значительный отложенный спрос, на котором и строится прогноз такого значительного роста пассажиропотока в случае снятия или даже ослабления ограничений на путешествия.

Костржевский уточнил, что в мае аэропорт "Киев" выйдет на пассажиропоток около 70 тыс. человек, что составляет около 25-30% его мощностей.

Он напомнил, что пиковым для аэропорта был 2018 год, когда он обслужил свыше 2,8 млн пассажиров при максимальной мощности около 3,5 млн.

"Из-за локдауна мощности аэропорта работают всего на 25-30%, но мы сохранили все рабочие места и продолжаем инвестировать в проект. Мы верим, что границы вскоре откроются, а пассажиропоток восстановится", – отметил также в день 97-летия аэропорта его мажоритарный совладелец Василий Хмельницкий на своей Facebook странице.

По его словам, за 10 лет инвестиции в развитие инфраструктуры превысили $90 млн.

Согласно данным на сайте аэропорта "Киев", за четыре месяца этого года его пассажиропоток составил 142,27 тыс. пассажиров, в том числе на международных направлениях – 134,23 тыс. В апреле число пассажиров выросло до 54,01 тыс. с 35,97 тыс. в марте и 23,06 тыс. в феврале.

Международный аэропорт "Киев" расположен в 7 км от центра города. В аэропорту расположены три терминала общей площадью 31 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

Теги: #транспорт #прогноз #аэропорт_киев
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