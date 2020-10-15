На первые результаты позитивных рекомендаций EASA по полетам над Черным морем рассчитываем до конца года – глава "Украэроруха"

Первая часть эксклюзивного интервью главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрея Ярмака агентству "Интерфакс-Украина"

- Закончился ваш первый год работы. Как вы оцениваете свои достижения на должности с учетом всех последних событий?

- Подводя итоги года, могу сказать, что этого времени мне хватило для формирования команды, детального понимания функционирования и проблематики предприятия, реализации quick wins. Но его определенно недостаточно для внедрения комплексных изменений и утверждения позиций на международном уровне. Год был продуктивным и насыщенным. Мне даже порой кажется, что прошел не год, а три.

Стартовые позиции у меня были сложные. Кризис в "Украэрорухе" начался задолго до 2020 года и локдауна. В силу ряда обстоятельств перестала использоваться часть воздушного пространства, мы утратили оборудование и региональный центр обслуживания воздушного движения в Симферополе, были утрачены большие объемы траффика, в том числе и транзитного. Ухудшение финансового положения в последний год перед моим назначением усугубилось проблемами с оплатой счетов крупнейшим пользователем наших услуг – авиакомпанией "Международные авиалинии Украины", а в начале этого года завершилось полным локдауном отрасли не только в Украине, но и во всем мире.

- Что вы считаете своими главными достижениями этого года?

- Прежде всего, и это главное, прошли пик самого тяжелого в истории мировой авиации кризиса и сам локдаун, обеспечили бесперебойную работу предприятия, которое относятся к критической инфраструктуре страны и не может быть остановлено ни на минуту.

Нам пришлось искать внешние источники финансирования, чтобы в условиях падения трафика преодолеть недостаток ликвидности и обеспечить стабильную работу в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Однако кредитные средства – это лишь временная мера поддержки ликвидности. Для дальнейшего развития предприятия нужен рост количества полетов. В нынешних экономических условиях рост траффика за счет восстановления украинского рынка очень ограничен, поэтому мы много усилий прилагаем развитию транзитного потенциала.

В конце августа EASA (Агентство Европейского Союза по безопасности полетов) переопубликовало информационный бюллетень с рекомендациями авиакомпаниям для планирования полетов использовать шесть воздушных трасс над открытыми водами Черного моря, где управление воздушным движением осуществляет Украина. Этому способствовала восьмимесячная кропотливая работа на уровне специалистов "Украэроруха", Госавиаслужбы, международных партнеров и детальные пояснения процедур, обеспечивающих безопасность полетов на стандартно высоком уровне.

Что еще не менее важно? Нам удалось наладить конструктивный социальный диалог с коллективом. "Украэрорух" имеет свою особую корпоративную культуру, у него своя специфика, в основе которой - активная профсоюзная деятельность. Сегодня у нас более 40 профсоюзных организаций, объединяющих специалистов разных профессий, которые активно отстаивают принципы социальной справедливости. Мы научились слышать друг друга в интересах предприятия, хотя управленческие решения в последнее время были не очень популярными в коллективе.

- Финансовая ситуация "Украэроруха" очень сложная, доходы предприятия в этом году ощутимо снизились. Главная причина кризиса - пандемия?

- Чтобы понять глубину экономического кризиса на предприятии, достаточно нескольких цифр: в 2013 году "Украэрорух" обслужил более 530 тыс. полетов, из которых транзит составлял более 65%. Основные потоки проходили над Крымом – это полеты из Европы в Азию и наоборот. С 2014 года мы этот поток потеряли. Воздушное движение сместилось южнее к берегам Турции, а сама география транзитных полетов изменилась с запада-востока на север-юг, поскольку закрытая юго-восточная часть воздушного пространства Украины образовала своеобразный заслон. Основные транзитные артерии через территорию Украины были закрыты. В 2019 году мы обслужили более 330 тыс. рейсов, а удельный вес транзита составил всего 42%.

Показательными являются цифры по транзитным полетам в Симферопольской зоне полетной информации: в 2013 году было совершено свыше 200 тыс. рейсов, в 2019 – только 20 тыс. Падение объемов - более чем в 10 раз. Все полеты из этой зоны тоже сместились на юг к берегам Турции.

Для нас транзит — это важная составляющая дохода. К сожалению, в настоящее время самые географически удобные для авиакомпаний и выгодные для нас трассы временно недоступны для полетов.

- Кредитные средства, полученные вами от ЕБРР в этом году, предназначены только для поддержания ликвидности предприятия. Означает ли это прекращение всех инфраструктурных проектов по развитию аэронавигационной системы Украины?

- В марте после локдауна нам удалось перегруппироваться, внедрить ряд антикризисных мер, мобилизовать внутренние ресурсы и благодаря этому обеспечить до июля жизнедеятельность предприятия за счет собственных средств. За это время мы смогли привлечь внешнюю финансовую поддержку от ЕБРР, причем в максимально короткие сроки. Нам удалось убедить международных партнеров в необходимости поддержки предприятия, которое относится к критической инфраструктуре страны, а также нашей кредитной надежности по возврату средств. Таким образом, применив антикризисные меры, имея финансовую поддержку со стороны международных финансовых организаций, проведя непростые переговоры с коллективом и максимально сократив операционные расходы, мы прошли самый сложный период.

Вместе с тем мы понимаем, что эта зима будет архисложной, границы продолжают быть закрыты, мобильность людей ограничена, действуют дополнительные меры предосторожности, продолжает расти заболеваемость по всему миру. Нам нельзя расслабляться и необходимо продолжать идти по пути сокращения расходов, чтобы обеспечить функционирование до следующей летней навигации.

- Ваши ожидания от финансового результата деятельности предприятия в этом году?

- Как известно, в бизнесе чудес не бывает. Рассчитывать на прибыль в этом году при полном отсутствии объемов перевозок достаточно утопично.

Нам удалось сохранить коллектив и работоспособность предприятия, теперь необходимо пройти сложный период зимней навигации, набрать обороты в следующее лето и по результатам 2021 года уже постараться выйти в операционную прибыль и восстановить полноценный докризисный режим работы.

- Каковы у Украины шансы возобновить докризисные объемы транзита?

- Со своей стороны мы делаем максимум для поэтапного восстановления полетов.

С 2015 года имплементированы специальные процедуры поэтапного возобновления полетов в Симферопольской зоне полетной информации. Мы тесно работаем с Евроконтролем, EASA, FAA – международными организациями, которые определяют политику в вопросах безопасности полетов по всему миру. Они подтвердили эффективность внедренных нами процедур для возобновления траффика в интересах авиакомпаний.

С другой стороны, вопрос полноценного возобновления транзита зависит в большей степени от политической составляющей. Мы как провайдер не занимаемся политикой, наша задача - обслуживание пользователей воздушного пространства Украины. Нам сложно давать прогнозы в вопросах, которые находятся вне зоны нашей компетенции. Но на нашем уровне мы прилагаем максимальные усилия, чтобы возобновить транзитные полеты по всей доступной части воздушного пространства Украины, тесно взаимодействуя с авиакомпаниями и авиационными властями стран мира.

После публикации EASA мы ведем активные переговоры с авиакомпаниями и авиационными властями стран Европы, Персидского залива, ближнего зарубежья с целью привлечь новые компания для полетов в украинском небе. Для авиакомпаний это экономически целесообразно по полетному времени, расходу топлива, другим аспектам. Мы же обеспечиваем сервис высокого уровня и в полном объеме – безопасность полетов.

- Когда мы увидим увеличение полетов в Симферопольском районе полетной информации?

- Такие полеты не прекращались, но их количество уменьшилось в 10 раз по сравнению с периодом до 2014 года.

Сейчас мы говорим о возобновлении транзитного потенциала в этой части воздушного пространства. Украине и, в частности, нам как провайдеру необходимо было пройти длинный путь, чтобы подтвердить на международном уровне готовность обеспечивать качественные аэронавигационные услуги и высокий уровень безопасности полетов в этом районе.

Как известно, в каждой стране есть национальный авиационный регулятор (по примеру нашей Госавиаслужбы), который комплексно обеспечивает надзор за безопасностью авиации в стране, в том числе и за безопасностью полетов. Одним из таких инструментов является публикация собственной оценки рисков по выполнению полетов/пролета территории в разных частях мира. Европейские страны консолидировали свои функции по надзору за безопасностью полетов в рамках European Union Aviation Safety Agency (EASA).

Однако окончательное решение всегда остается за авиакомпаниями, после глубокого анализа рисков, связанных с безопасностью полетов и экономическим эффектом от выполнения соответствующих рейсов.

Украина начала путь по восстановлению полетов над открытыми водами Черного моря с 2015 года, предложив специальные процедуры выполнения полетов, поэтапное открытие воздушных трасс по всему Симферопольскому району полетной информации и постимплементационный мониторинг. Весь этот комплекс мер получил поддержку европейских партнеров.

Новый бюллетень по безопасности полетов EASA, которым рекомендуется использование шести воздушных трасс для авиакомпаний в акватории Черного моря (вместо двух, разрешенных с 2015 года), вышел лишь в конце августа этого года. Сегодня мы задействовали все механизмы, в том числе политические, для донесения этой важной информации до авиакомпаний и авиационных властей стран, которым интересны эти маршруты. Мы самостоятельно провели ряд переговоров с авиакомпаниями по возобновлению их полетов по этим трассам. Первые результаты рассчитываем получить к концу этого года, хотя понимаем, что финальные решения – за авиакомпаниями.

- В целом вопрос по Крыму: как ведут себя авиакомпании, сколько фиксируется самолетов, куда дальше передается эта информация, динамика полетов в Крым?

- В 2014 году Госавиаслужба издала NOTAM о закрытии воздушного пространства над полуостровом Крым. Этого решения придерживается все международное сообщество. Потому иностранные авиакомпании рейсов туда не совершают. В отличие от них российские авиаперевозчики действуют по своему усмотрению. Мы такие рейсы отслеживаем, фиксируем нарушение украинского законодательства, поскольку согласно международным соглашениям и решению Совета ИКАО Украина – единственное государство, которое имеет право управлять воздушным пространством в этом районе. Если говорить о динамике, то в 2019 году российские авиакомпании совершали в Крым в среднем в день около 90 рейсов, или 32,5 тыс. рейсов в год. В этом году это число несколько выросло: по результатам января-сентября среднесуточное количество таких рейсов - около 100. При этом стоит помнить, что интенсивность полетов зависит от сезонности. Летом она выше, в зимнюю навигацию – ниже. В то же время летом, несмотря на пандемию, общее количество рейсов российских авиалиний в Крым составляло от 150 до 200 рейсов в день. Информацию о нарушениях правил использования воздушного пространства мы передаем в Госавиаслужбу для принятия мер согласно украинскому законодательству.

- Удастся ли Украине добиться компенсации за эти незаконные полеты?

- У нас для этого есть четкие правовые основания: зафиксированный факт нарушения законодательства, судебные решение и суммы штрафов, но как и когда этот процесс будет фактически реализован, сказать пока сложно.

Позиция Украины однозначная: в Крым должны быть прекращены все полеты, пока действует запрет Госавиаслужбы. Плюс полная оплата штрафов за нарушение нашего законодательства.

Последует

Текст: Дар Грищенко