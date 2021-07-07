Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в июне-2021 составил почти 60% от докарантинного

В воздушном пространстве Украины в июне 2021 года было выполнено 21,113 тыс. полетов, что составляет 59,6% июньского объема полетов докризисного 2019 года, сообщила пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") в среду.

По данным "Украэроруха", абсолютное значение количества рейсов в мае текущего года увеличилось, динамику также можно назвать положительной - показатели мая были меньше: 56,6% количества полетов аналогичного периода 2019 года.

По мнению "Украэроруха", увеличение интенсивности полетов обусловлено началом туристического сезона, постепенным открытием границ зарубежных стран, восстановлением ряда приостановленных из-за пандемии международных рейсов в Европу и выходом на авиационный рынок Украины новых авиаперевозчиков.

"Важным толчком для оживления транзита в украинском небе стал также пересмотр ставок за аэронавигационное обслуживание над Черным морем. С 1 июня этого года начали действовать новые аэронавигационные ставки, по которым стоимость 100 км пролета составляет EUR25 вместо EUR51,1. В первую очередь, украинские авиакомпании пересмотрели свои планы полетов на южных и юго-восточных направлениях с Украиной и возобновили полеты в Симферопольском районе полетной информации", - цитирует пресс-служба главу "Украэроруха" Андрея Ярмака.

Он также заявил, что "Украэрорух" активно работает над привлечением иностранных перевозчиков к выполнению рейсов в этой части воздушного пространства Украины.

Украинские авиакомпании в июне 2021 года выполнили 8953 полета (на 20% меньше по сравнению с июнем 2019), иностранные авиакомпании выполнили 12160 полетов (меньше на 49,8%).

Структура полетов по типам: внутренние полеты - 2965 рейсов (на -2,6% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2019), международные полеты - 11,469 тыс. рейсов (-27%), транзитные полеты - 6679 рейсов (-60%) .

По мнению Ярмака, толчком к последующему восстановлению авиатрафика в воздушном пространстве под ответственностью Украины является пересмотр карантинных ограничений правительствами европейских стран на пересечение границ для украинских граждан.

В дальнейшем новым импульсом должно стать подписание соглашения со странами ЕС об общем авиационном пространстве.

"Ожидаем появления большего количества новых зарубежных игроков на украинском рынке и повышение интенсивности полетов уже до конца года. Таким образом, авиапассажиры могут рассчитывать на расширение сети маршрутов, которые соединят Украину с Европой, а также внутри страны, даст новые возможности в планировании путешествий", - подчеркнул Ярмак.

Как сообщалось, Государственное предприятие обслуживания воздушного движения в 2020 году обеспечило аэронавигационным обслуживанием 142 047 рейсов, что на 57,6% меньше, чем за 2019 год.