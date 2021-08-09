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10:41 09.08.2021

Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в июле достиг почти 70% от докарантинного

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Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в июле достиг почти 70% от докарантинного

В воздушном пространстве Украины в июле 2021 года было выполнено 26,952 тыс. полетов, что составляет 70% июльского объема полетов докризисного 2019 года, сообщила пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") в среду.

По его данным, украинские авиакомпании в июле-2021 выполнили 8953 полета (на 20% меньше по сравнению с июнем-2019), иностранные авиакомпании осуществили 12,16 тыс. полета (меньше на 49,8%).

Всего за прошедший месяц в авиапространстве Украины было выполнено 3,310 тыс. внутренних полетов (на 4,1% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2019 глда) и 13,794 тыс. международных полетов (-16,6%), а также 9,848 тыс. транзитных полетов (-46,8%).

"Динамика полетов в воздушном пространстве Украины с начала 2021 январь - 9842 рейса, февраль - 8758 рейсов, март – 12 160 рейсов, апрель - 13 661 рейс, май - 16 986 рейсов, июнь - 21 113 рейсов", - отмечают в "Украэрорухе".

Оживление воздушного движения в ведомстве поясняют несколькими факторами: сезонный рост спроса в период отпусков, активное распространение вакцинации и новая аэронавигационная ставка за обслуживание в части воздушного пространства Украины над открытыми водами Черного моря.

"Особое внимание следует обратить на динамику восстановления транзитных полетов. В прошлом месяце транзит в воздушном пространстве, находящемся под ответственностью Украины, составил всего 53% от докризисного уровня 2019 года. Однако по сравнению с долей транзитных полетов в июне 2021 года увеличение произошло почти на 10%", - цитируется в сообщении руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Всего с начала 2021 года "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 109,472 тыс. рейсов.

Теги: #транспорт #трафик #украэрорух
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