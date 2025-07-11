Міграційні переміщення ніколи не відбувалися за таких екстремальних умов, як сьогодні - СЕО Міжнародної організації з міграції

У бліцінтерв’ю інформагентству "Інтерфакс-Україна" генеральна директорка Міжнародної організації з міграції (МОМ) Емі Поуп поділилася прогнозами щодо повернення українських біженців з-за кордону

Автор: Ганна Левченко



- Які основні тенденції міграції населення найбільш яскраві за останні 3-5 років - до повномасштабного вторгнення РФ та після?

- Міграція традиційно відігравала значну роль у житті українського суспільства. Згідно з дослідженнями українських соціологів, майже третина населення країни або має особистий досвід трудової міграції за кордон, або ж такий досвід мають члени їхніх родин.

Міграційні переміщення ніколи не відбувалися за таких екстремальних умов, як сьогодні. Зараз, на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії, Україна продовжує боротися з однією з найбільших криз переміщення в історії Європи: майже 4 млн осіб залишаються внутрішньо переміщеними, тоді як ще 5 млн українських біженців продовжують проживати в країнах по всій Європі.

Минулого року я мала честь відвідати Україну та на власні очі побачила спричинені війною руйнування та масштаби майбутніх викликів. Але мене також глибоко надихнула й зворушила сила людей, з якими я зустрілася, - жінок, які виїхали з регіонів, котрі зазнали активних атак, прихопивши лише дітей та наплічник із одягом.



- Як ви оцінюєте вплив агресію РФ проти України на міграційні процеси в масштабі Європи та світу? Чим відрізняються процеси міграції українських біженців від інших мігрантів?

- Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року спричинило найбільшу хвилю вимушеної міграції в Європі з часів Другої світової війни.

Профіль біженців з України відрізняється від профілю українських трудових мігрантів до повномасштабної війни, серед яких переважали чоловіки. Він також відрізняється від профілю біженців з інших країн, які перебувають у Європі. Останні здебільшого є молодими одинокими людьми. Згідно з даними Євростату за 2024 рік, понад 40% громадян України, яким було надано тимчасовий захист у Європейському Союзі, становили жінки працездатного віку, а 32% – діти та підлітки. Важливо також зазначити, що більшість біженців з України – це люди з високим рівнем освіти.



- Яка частка українських біженців, за вашими оцінками, повернеться в Україну після закінчення війни? Наскільки такі оцінки збігаються з процесам міграцій в інших країнах під час військових дій?

- Незважаючи на нестабільність та економічні проблеми мільйони людей вже повертаються. Дані МОМ показують, що понад 4 млн людей повернулися до своїх рідних громад, зокрема понад 1 млн - з-за кордону, часто з мінімальною підтримкою або взагалі без неї. Саме тому створення умов для безпечного, добровільного та гідного повернення є надзвичайно важливим. МОМ тісно співпрацює з Урядом України для підтримки реінтеграції шляхом надання достовірної інформації, підтримки житлом, у доступі до роботи та послуг, а також зусиль із відновлення на рівні громад. Ця робота спирається на фінансування гуманітарної допомоги й заходів у сфері розвитку й стабілізації, зокрема на кошти від Європейського Союзу та інших ключових донорів. Але без збільшення допомоги й без довгострокової фінансової підтримки багатьом людям, що повертаються, буде важко реінтегруватися, а ризик їх подальшого переміщення залишатиметься високим.



- Яка стратегія найбільш оптимальна щодо біженців/мігрантів: повертати їх додому чи працювати з країнами, які їх приймають, для подальшої адаптації за кордоном, розглядаючи біженців як своєрідний "культурний десант"?

- Ми повинні забезпечити умови для безпечного та гідного повернення внутрішньо переміщених осіб та українців, які проживають за кордоном. МОМ має честь підтримувати Уряд України та партнерів у цих зусиллях, інвестуючи в місцеве лідерство та регіональні підходи для забезпечення сталої реінтеграції. Водночас МОМ вдячна за співчуття, щедрість та солідарність країн Європи, які приймають тих, хто шукає безпеки.

Враховуючи величезний потенціал світової української спільноти, на полях Конференції з відновлення України МОМ та Міністерство національної єдності України спільно провели спеціальний захід, спрямований на посилення співпраці з понад 20 млн українців, які проживають за кордоном, та заохочення їхньої ролі в зусиллях країни з відновлення. Українська діаспора відіграє надзвичайно важливу роль, зокрема ділиться навичками, знаннями, мережами та ресурсами, які можуть пришвидшити відновлення України та зміцнити міжнародні партнерства.

Захід об’єднав учасників зі світової української діаспори, міжнародних організацій, приватного сектору та наукових кіл. Під час його проведення було розпочато процес створення Альянсу із залучення діаспори до відновлення України. Зацікавленим сторонам запропонували долучитися до процесу спільної розбудови Альянсу найближчими місяцями.