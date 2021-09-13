Рост цен на солнечные панели угрожает Парижскому соглашению – Rystad Energy

Рост мировых цен на солнечные панели может помешать реализации целей Парижского соглашения по климату, их производители могут отказаться от увеличения производственных мощностей, считают аналитики Rystad Energy, передает портал Green Deal.

Согласно отчету аналитической компании Rystad Energy, мировые цены на солнечные панели выросли на 16% в основном из-за роста цен на поликремний и серебро. По мнению аналитиков, ситуация усугубляется ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которые привели к резкому росту цен на некоторые ключевые сырьевые материалы.

Отмечается, что более высокие цены, вероятно, ограничат рост спроса на солнечные панели в ближайшие несколько лет и могут удержать поставщиков от увеличения производственных мощностей.

В отчете указано, что сейчас отрасль может производить панели мощностью около 330 ГВт, однако к 2035 году эта цифра должна вырасти как минимум до 1200 ГВт, чтобы мир продолжал ограничивать глобальное потепление на уровне не более 1,5°C. Но с учетом того, что коэффициент загрузки заводов в прошлом году снизился до 58%, у производителей мало стимулов для строительства новых заводов.