Кабмин может утвердить проект НОВ2 в начале лета – Абрамовский

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на встрече с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс сообщил, что в скором времени Минэкологии завершит консультации по проекту Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение (НОВ2) с тем, чтобы Кабмин смог его утвердить в начале лета, передает пресс-служба ведомства.

«В начале апреля Минэкологии презентовало проект НОВ2, амбициозная цель которого состоит в сокращении выбросов парниковых газов на 65% к 2030 году по сравнению с 1990 годом. В ближайшее время мы планируем завершить консультации со всеми стейкхолдерами, чтобы правительство в начале лета утвердило НОВ2. Надеюсь на поддержку Великобритании в реализации амбициозных целей НОВ2 и его представлении международному сообществу. Для нас важен опыт Великобритании – страны-лидера в развитии «зеленой» экономики», – отметил Абрамовский.

Министр также поделился с послом планами Минэкологии в контексте климатической политики:

утвердить НОВ2;

презентовать НОВ2 международному сообществу и представителям международных финансовых организаций;

утвердить стратегию экобезопасности и адаптации к изменению климата;

принять участие в Конференции по вопросам изменения климата COP26.

Кроме того, Абрамовский подчеркнул, что для достижения Украиной целей НОВ2 необходимы международные инвестиции, поскольку «зеленая» трансформация различных секторов экономики, согласно проекту, предусматривает 102 млрд евро в качестве инвестиций.

1 апреля 2021 года Минэкологии представило проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об одобрении Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение» и запустило процедуру консультаций с общественностью. Указанный документ предлагает на общенациональном уровне снизить выбросы парниковых газов к 2030 году до 35% от уровня 1990 года.

Как сообщалось, представители украинских бизнес-ассоциаций и 14 ассоциаций агросектора в лице Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) и Центра экономического восстановления направили письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой не утверждать проект НОВ2 в Парижское соглашение

26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Глазго с 1 по 12 ноября 2021 года. До этого Украина намерена представить НОВ2.

Источник: Green Deal