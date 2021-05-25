Шмыгаль и Керри обсудили достижение климатической нейтральности

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри обсудили энергетическую безопасность, а также сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики и "зеленого перехода".

Согласно пресс-релизу Кабинета министров, глава правительства отметил важность стратегического сотрудничества Украины и США и выразил надежду, что она также будет охватывать сотрудничество в борьбе с изменением климата.

Премьер-министр отметил, что Украина ставит перед собой масштабные цели в области борьбы с изменениями климата.

"Украина ответственно относится к объявлению своей климатической цели. В рамках разработки Второго национально определенного взноса Украины в Парижское соглашение проводятся активные обсуждения между министерствами, бизнесом, общественностью, ведь мы стремимся взять такое обязательство, которое будет амбициозным, но в то же время реалистичным и достижимым", - сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, достижение климатической нейтральности требует одновременных проектов в инфраструктуре, образовании, озеленении, управлении отходами и тому подобное. Он добавил, что Украина готова совместно с США работать над различными проектами, касающиеся изменений климата и развития "зеленой" экономики на основе новых технологий.

Кроме того, Шмыгаль и Керри обсудили вопросы энергетической безопасности. Глава правительства отметил, что на временно оккупированных украинских территориях уже закрыты десятки угольных шахт без соблюдения экологических процедур, что угрожает безопасности региона.

Премьер-министр подчеркнул, что на некоторых объектах есть риск попадания загрязненной радиацией воды в питьевые горизонты и через речную систему - к Азовскому морю.

"Для обследования этого участка необходимо направить экспертов МАГАТЭ. Организация такой наблюдательной миссии - это вклад в безопасность региона. Ведь на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей располагалось почти 1200 источников ионизирующего излучения", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что на восточных территориях Украины есть пространство для создания новой экономики, основанной на климатической нейтральности.

"Эта территория богата сырьем, там есть квалифицированные кадры. Там может быть создан кластер современных производств. В правительстве уже разрабатывают соответствующую стратегию, целью которой является создание особых стимулов для инвесторов", - подчеркнул премьер-министр и добавил, что участие США в этих проектах могла бы стать примером для мира.