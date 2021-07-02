Green Deal

09:38 02.07.2021

ЕБРР намерен осуществлять свою деятельность в соответствии с Парижским соглашением с конца 2022 года

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ЕБРР намерен осуществлять свою деятельность в соответствии с Парижским соглашением с конца 2022 года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с конца 2022 года будет осуществлять всю свою деятельность в соответствии с Парижским соглашением по климату.

Банк намерен ускорить процесс декарбонизации в регионах своей деятельности и поддержать их усилия по достижению нулевого уровня выбросов к середине текущего века, говорится в сообщении ЕБРР.

Совет управляющих ЕБРР одобрил соответствующее решение на ежегодном заседании банка. В 2020 году банк уже пообещал увеличить долю «зеленых» инвестиций до более 50% к 2025 году.

«ЕБРР займет место в первом ряду среди многосторонних институтов с целью направить свою деятельность на помощь странам в достижении нулевых уровней выбросов к середине этого века», — говорится в сообщении ЕБРР.

ЕБРР привержен тому, чтобы поддержать развитие цифровых технологий, равенство и устойчивость экономик, и будет инвестировать в эти сферы, отмечается в сообщении.

Источник: Green Deal

Теги: #климат #ебрр #парижское_соглашение
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