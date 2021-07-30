Украина должна к 2030 году сократить выбросы СО2 на 65% — постановление Кабмина

Украина в соответствии с Обновленным (вторым) национальным определяемым взносом в Парижское соглашение по климату (НОВ2) должна к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 65% от уровня 1990 года.

Такая цель поставлена и утверждена постановлением Кабинета министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, передает Green Deal.

«Кабмин утвердил Обновленный национально определяемый взнос Украины в Парижское соглашение. Путем декарбонизации и развития ВИЭ мы намерены уменьшить выбросы парниковых газов до 35% от уровня 1990 года. Украина идет бок о бок с ЕС и США в борьбе с изменением климата», — написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Твиттер.

Изначальный взнос Украины в Парижское соглашение, принятый Кабмином в сентябре 2015 года, ставил целью снизить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году, т.е. до 60% от уровня 1990 года.

Показатель сокращения выбросов на 65% к 2030 году был получен исходя из расчета, что в 1990 году выбросы Украины с учетом землепользования и лесоводства составили 884 млн тонн. При этом в 2019 году, согласно кадастру, выбросы CO2 составили 332 млн тонн – 37,6% от уровня 1990 года.

В пояснительной записке к проекту распоряжения Кабмина указывается, что НОВ2 позволит интегрировать экологические составляющие в обновленные стратегии развития государства, учесть национальные обстоятельства развития экономики Украины при выполнении международных обязательств, повысить имидж Украины на международной арене и в климатических переговорах.

В записке также отмечается, что НОВ2 поспособствует привлечению дополнительных технологических и финансовых ресурсов для модернизации и трансформации экономики на пути реализации Европейского «зеленого» курса (European Green Deal) и смягчения последствий изменения климата.

Документ должен быть подан в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата в рамках подготовки к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет 1-12 ноября в Глазго.

Ранее в интервью порталу Green Deal министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский сказал, что процесс согласования целей НОВ2 с бизнесом и министерствами был "сверхтяжелым", отметив, в частности, что с Министерством экономики шли самые сложные переговоры.

Несмотря на то, что изначальный объем финансирования для выполнения цели НОВ2 составил EUR102 млрд, Абрамовский отметил, что эта цифра в итоге изменилась из-за роста показателя выбросов в секторах энергетики (до 48 млн тонн выбросов СО2 к 2030 году) и промышленности (на 16% к 2030 году от уровня 2019 года).

В пресс-службе Минэкологии сообщили порталу Green Deal, что НОВ2 в окончательной редакции и обновленные секторальные цели будут вскоре опубликованы на сайте Кабмина.