Green Deal

15:28 30.09.2021

Резкое сокращение выбросов метана поможет реализации целей Парижского соглашения - исследование

2 мин читать
Резкое сокращение выбросов метана поможет реализации целей Парижского соглашения - исследование

Борьба с выбросами метана в атмосферу может упростить выполнение цели Парижского соглашения по климату 2015 года - сдержать рост температур в пределах 1,5 градусов по Цельсию, сообщила в четверг The Guardian со ссылкой на международный аналитический центр - Комиссию по энергетическому переходу (ETC).

"Значительное и быстрое сокращение выбросов метана: малозатратные действия могли бы снизить выбросы, связанные с ископаемым топливом, на 60% к 2030 году, а выбросы, возникающие от сельского хозяйства и утилизации отходов, на 30%", - говорится в исследовании центра.

The Guardian отмечает, что метан в 80 раз сильнее, чем углекислый газ, способствует нагреванию атмосферы. Метан - важный компонент используемого в качестве энергоносителя природного газа, а утечки метана могут происходить из-за технологического несовершенства при буровых работах, при добыче сланцевого газа и транспортировке газа по газопроводам. Метан также может попадать в атмосферу с предприятий нефтяной отрасли.

"Мы не концентрировались в достаточной степени на метане, но он действительно может быть важным фактором, и сокращение его (выбросов - ИФ) будет иметь эффект раньше, чем можно предположить, и это имеет значение..." - заявил председатель ETC Адаир Тернер.

Он напомнил, что страны-участницы предстоящей конференции ООН по изменению климата (COP26, пройдет в Глазго 31 октября - 12 ноября) должны будут определить свои вклады на национальном уровне по борьбе с климатическими изменениями, однако их не хватит для того, чтобы удержать рост мировых температур в пределах 1,5 градусов по Цельсию.

Вместе с тем Тернер объяснил, что есть другие способы бороться с потеплением климата. Кроме сокращения выбросов метана, можно помочь развивающимся странам поэтапно выводить из эксплуатации угольные электростанции, но потребуется финансовая помощь в этом.

По словам, Тернера, необходимо обратить внимание на производство стали: надо помочь сталелитейным компаниям переходить на "зеленые" технологии. Глобальное соглашение между производителями стали на конференции COP26 может помочь этому, впоследствии аналогичные соглашения возможны у производителей цемента, в судостроении и других отраслях с большими выбросами углекислого газа.

Однако, добавляет The Guardian, в преддверии COP26 представители ООН и Великобритании неофициально признавали, что на конференции не удастся достичь главной цели - добиться таких обязательств от разных стран в сфере борьбы с изменениями климата, которые позволили бы сократить выбросы парниковых газов на 45% к 2030 году.

Теги: #выбросы #парижское_соглашение #метан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:26 18.09.2021
США и ЕС договорились совместно добиваться сокращения выбросов метана в атмосферу

США и ЕС договорились совместно добиваться сокращения выбросов метана в атмосферу

16:12 14.09.2021
Chevron увеличит инвестиции в экобизнес до $10 млрд к 2028 году

Chevron увеличит инвестиции в экобизнес до $10 млрд к 2028 году

13:33 13.09.2021
Рост цен на солнечные панели угрожает Парижскому соглашению – Rystad Energy

Рост цен на солнечные панели угрожает Парижскому соглашению – Rystad Energy

11:18 07.09.2021
"Челси" и "Тоттенхэм" намерены провести матч с нулевым углеродным следом

"Челси" и "Тоттенхэм" намерены провести матч с нулевым углеродным следом

18:53 27.08.2021
В Германии в октябре заработает система торговли выбросами в сферах транспорта и отопления зданий

В Германии в октябре заработает система торговли выбросами в сферах транспорта и отопления зданий

18:11 11.08.2021
Условием снижения Украиной выбросов до 35% от 1990 г. является внешняя поддержка в сфере финансов и безопасности – Любченко

Условием снижения Украиной выбросов до 35% от 1990 г. является внешняя поддержка в сфере финансов и безопасности – Любченко

09:24 06.08.2021
Exxon может взять на себя обязательство по сокращению выбросов CO2 до нуля к 2050г. - WSJ

Exxon может взять на себя обязательство по сокращению выбросов CO2 до нуля к 2050г. - WSJ

19:00 30.07.2021
Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

13:55 30.07.2021
ArcelorMittal планирует сократить выбросы СО2 в Европе на 35% к 2030г

ArcelorMittal планирует сократить выбросы СО2 в Европе на 35% к 2030г

09:03 27.07.2021
Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование

Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Северный поток" и "СевПоток-2" не могут использоваться для транспортировки водорода – НАК "Нафтогаз"

Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

ПОСЛЕДНЕЕ

Завод по переработке мусора в Житомире сможет обеспечить теплом 30% города — мэр

Развитие водородной энергетики в Украине является большим политическим европейским проектом — Кулеба

Металлургия сыграет ключевую роль в «зеленом» переходе

Операторы ГТС и ПХГ Украины изучат возможности развития рынка водорода и биометана

ABB представил самую мощную в мире модульную зарядную станцию для электромобилей

"Северный поток" и "СевПоток-2" не могут использоваться для транспортировки водорода – НАК "Нафтогаз"

Евродепутаты хотят сохранить финансовую поддержку для газовых инфраструктурных проектов

Goldman связывает замедление роста ВВП Китая с выполнением климатических целей

Спрос на нефть достигнет пика до 2030 года — TotalEnergies

Стратегия «зеленой» трансформации Украины будет представлена до конца октября – вице-премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА