Борьба с выбросами метана в атмосферу может упростить выполнение цели Парижского соглашения по климату 2015 года - сдержать рост температур в пределах 1,5 градусов по Цельсию, сообщила в четверг The Guardian со ссылкой на международный аналитический центр - Комиссию по энергетическому переходу (ETC).

"Значительное и быстрое сокращение выбросов метана: малозатратные действия могли бы снизить выбросы, связанные с ископаемым топливом, на 60% к 2030 году, а выбросы, возникающие от сельского хозяйства и утилизации отходов, на 30%", - говорится в исследовании центра.

The Guardian отмечает, что метан в 80 раз сильнее, чем углекислый газ, способствует нагреванию атмосферы. Метан - важный компонент используемого в качестве энергоносителя природного газа, а утечки метана могут происходить из-за технологического несовершенства при буровых работах, при добыче сланцевого газа и транспортировке газа по газопроводам. Метан также может попадать в атмосферу с предприятий нефтяной отрасли.

"Мы не концентрировались в достаточной степени на метане, но он действительно может быть важным фактором, и сокращение его (выбросов - ИФ) будет иметь эффект раньше, чем можно предположить, и это имеет значение..." - заявил председатель ETC Адаир Тернер.

Он напомнил, что страны-участницы предстоящей конференции ООН по изменению климата (COP26, пройдет в Глазго 31 октября - 12 ноября) должны будут определить свои вклады на национальном уровне по борьбе с климатическими изменениями, однако их не хватит для того, чтобы удержать рост мировых температур в пределах 1,5 градусов по Цельсию.

Вместе с тем Тернер объяснил, что есть другие способы бороться с потеплением климата. Кроме сокращения выбросов метана, можно помочь развивающимся странам поэтапно выводить из эксплуатации угольные электростанции, но потребуется финансовая помощь в этом.

По словам, Тернера, необходимо обратить внимание на производство стали: надо помочь сталелитейным компаниям переходить на "зеленые" технологии. Глобальное соглашение между производителями стали на конференции COP26 может помочь этому, впоследствии аналогичные соглашения возможны у производителей цемента, в судостроении и других отраслях с большими выбросами углекислого газа.

Однако, добавляет The Guardian, в преддверии COP26 представители ООН и Великобритании неофициально признавали, что на конференции не удастся достичь главной цели - добиться таких обязательств от разных стран в сфере борьбы с изменениями климата, которые позволили бы сократить выбросы парниковых газов на 45% к 2030 году.