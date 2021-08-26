Green Deal

14:02 26.08.2021

Swiss Re подписала первое в мире долгосрочное соглашение по улавливанию СО2 объемом $10 млн

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Swiss Re подписала первое в мире долгосрочное соглашение по улавливанию СО2 объемом $10 млн

Швейцарская перестраховочная компания Swiss Re, одна из крупнейших в отрасли, заключила соглашение с Climeworks, ведущей компанией в области технологий улавливания CО2, о закупке оборудования для прямого улавливания и хранения углекислого газа на сумму $10 млн в течение десяти лет, передает портал Green Deal.

«Для Swiss Re это сотрудничество знаменует собой веху на пути к достижению цели достижения нулевых выбросов в своей деятельности к 2030 году», — отмечается в пресс-релизе компании.

В Swiss Re также надеются, что такое соглашение побудит другие компании использовать технологии улавливания, утилизации и хранения углерода (CCUS).

Согласно пресс-релизу, технологическое решение по улавливанию СО2, предлагаемое Climeworks в Исландии, фильтрует двуокись углерода из воздуха с использованием геотермальной энергии. Уловленный углерод затем отправляется на постоянное хранение в близлежащие слои горных пород. Он растворяется в воде и закачивается глубоко под землю, где естественным образом вступает в реакцию с окружающей базальтовой породой с образованием стабильных карбонатных минералов. CO2 таким образом превращается в камень.

Такая технология, именуемая прямым улавливанием, на данный момент считается одной из передовых в сфере улавливания парниковых газов. С ее помощью удаленный из воздуха CO2 можно хранить тысячи лет.

Вместе с тем в компании указывают, что пока при цене в несколько сотен долларов за тонну удаляемого из воздуха СО2 это также один из самых дорогостоящих вариантов улавливания парниковых газов.

При этом данная разработка позволяет создавать «углеродные зачеты», т.е. зачетные единицы за извлеченный из воздуха СО2 или сокращение выбросов, которые приобретаются как компаниями, так и физлицами, желающими уменьшить свой карбоновый след.

Если компания не может сократить выбросы СО2 с помощью более совершенных технологий или более эффективного управления, она может «передать на аутсорсинг» сокращение выбросов, приобретая углеродные зачеты. Компания таким образом оплачивает сокращение выбросов или улавливание СО2 в других местах, компенсируя тем самым собственные выбросы.

Теги: #swiss_re #со2
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