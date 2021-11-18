Цена квот на выбросы СО2 в ЕС достигла рекордных EUR67/тонну по итогам COP26

На фоне результатов климатического саммита СOP26, завершившегося в Глазго 13 ноября, цена квот на выбросы углекислого газа в европейской системе торговли выбросами (EU ETS) возросла до рекордных EUR67,55 за тонну по итогам торгов во вторник, сообщил Financial Times со ссылкой на биржевые котировки, передает портал Green Deal.

«Хотя результаты (COP26 – ИФ), возможно, не были столь убедительными, как надеялись некоторые, все же прозвучал четкий сигнал о том, что политики должны серьезнее относиться к углеродному ценообразованию, если мы хотим увидеть снижение выбросов», – отметил аналитик Andurand Capital Марк Льюис в комментарии FT.

Вместе с тем цена углеродных квот в британской системе торговли выбросами также продолжила тренд на повышение, закрепившись по итогам торгов в среду на уровне 60,26 фунтов стерлингов за тонну (EUR71,5).

В начале текущего года цена квот на выбросы в EU ETS составляла порядка EUR33/тонну.

Как сообщалось со ссылкой на аналитическую компанию ICIS, стремительный рост цены эмиссионных квот с EUR5/тонну в 2017 году до текущих показателей вызван тремя факторами: реформой EU ETS в 2018 году, которая была призвана решить проблему избыточного предложения квот, высокими ценами на газ и серьезными планами Европейской комиссии по сокращению объема разрешений на выбросы к 2030 году.

По прогнозам ICIS, цена квот на выбросы СО2 в рамках EU ETS будет демонстрировать устойчивый рост в течение текущего десятилетия и достигнет EUR90/тонну СО2 к 2030 году.