Green Deal

17:03 19.10.2021

Британия потратит $5,4 млрд на сокращение выбросов СО2 от зданий

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Британия потратит $5,4 млрд на сокращение выбросов СО2 от зданий

Великобритания планирует потратить 3,9 млрд фунтов стерлингов ($5,4 млрд) на сокращение выбросов СО2 от зданий, говорится в пресс-релизе британского правительства.

В рамках плана инвестиций правительство будет предоставлять гранты владельцам домов, которые меняют газовые котлы на экологически чистые альтернативы, а также финансировать декарбонизацию общественных зданий и домохозяйств с недостаточными доходами.

Эта инициатива, как ожидается, сделает электрические обогреватели, стоимость которых может превышать в три раза цену на газовые котлы, более дешевым и привлекательным вариантом. Она также обеспечит к 2035 году 240 тыс. рабочих мест.

"Гранты помогут владельцам домов осуществить более быструю замену старых котлов без лишних издержек. Таким образом экологически чистая альтернатива станет лучшим выбором для них", - отметил в своем заявлении премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Правительство также планирует уменьшить стоимость электричества, отменив некоторые сборы, чтобы домохозяйства перестали руководствоваться выгодностью использования газовых котлов из-за меньшей стоимости газа. Окончательное решение об этом, вероятнее всего, будет принято в следующем году.

Тем не менее критики правительства в парламенте считают, что новая стратегия не предполагает осуществления того, что действительно необходимо. "Это скудный, бесперспективный и абсолютно недостаточный план, поскольку миллионы семей столкнулись с энергетическим кризисом и резким увеличением стоимости жизни", - заявил член оппозиционной Лейбористской партии Эд Милибэнд. Ранее партия выдвинула десятилетний план сокращения выбросов СО2 на сумму 6 млрд фунтов.

Выбросы углекислого газа от домов в Великобритании составляют 21% от общего объема выбросов парниковых газов.

Теги: #великобритания #газ #выбросы #со2
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