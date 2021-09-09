Крупнейшие в мире установки по улавливанию СО2 начали работу в Исландии

Швейцарский стартап Climeworks AG запустил четыре крупные установки для улавливания двуокиси углерода в одном из геотермальных парков южной Исландии, передает портал Green Deal.

Как сообщается на сайте Climeworks, установки способны извлекать из атмосферы 4000 тонн СО2 в год, что равно выбросам около 800 бензиновых автомобилей.

Технологическое решение по улавливанию СО2, предлагаемое Climeworks в Исландии, фильтрует двуокись углерода из воздуха с использованием геотермальной энергии. «Уловленный» углерод затем отправляется на постоянное хранение в близлежащие слои горных пород. Он растворяется в воде и закачивается глубоко под землю, где естественным образом вступает в реакцию с окружающей базальтовой породой с образованием стабильных карбонатных минералов, таким образом CO2 превращается в камень.

Такая технология, именуемая «прямым улавливанием», в настоящее время считается одной из передовых в сфере улавливания парниковых газов. С ее помощью извлеченный из воздуха CO2 можно хранить тысячи лет.

При этом данная разработка позволяет создавать «углеродные зачеты», т.е. зачетные единицы за извлеченный из воздуха СО2 или сокращение выбросов, которые приобретаются как компаниями, так и физлицами, желающими сократить свой углеродный след.

Если компания не может сократить выбросы СО2 с помощью более совершенных технологий или более эффективного управления, она может «передать на аутсорсинг» сокращение выбросов, приобретая углеродные зачеты. Компания таким образом оплачивает сокращение выбросов или улавливание СО2 в других местах, компенсируя тем самым собственные выбросы.

Как сообщалось, в августе швейцарская перестраховочная компания Swiss Re, одна из крупнейших в отрасли, заключила первое в мире долгосрочное соглашение с Climeworks о закупке оборудования для прямого улавливания и хранения углекислого газа на сумму $10 млн в течение 10 лет.