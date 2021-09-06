Еврокомиссия призывает рынки "успокоиться", цена квот на выбросы СО2 превысила EUR60/тонна

Глава директората Еврокомиссии по климату Беатрис Йорди Агирре призвала участников системы торговли выбросами Европейского союза (EU ETS) сохранять спокойствие на рынке и не завышать ожидания от цен квот на выбросы СО2, передает портал Green Deal.

«Я думаю, мы должны успокоиться на этапе EUR60 (за тонну СО2 – ИФ). Это правда, что мы сейчас находимся в контексте высоких цен на газ. Однако это краткосрочный тренд, вероятно, связанный с геополитической ситуацией и строительством газопровода «Северный поток-2», – сказала она в комментарии изданию Euractiv.

Цена квот на выбросы СО2 в ЕС возросла до рекордных EUR61,52/тонна на торгах на прошлой неделе. Это, в свою очередь, привело к росту цен на электроэнергию, в частности в Испании, где цена за мегаватт в минувшую среду достигла рекордных EUR140.

Согласно оценкам аналитической компании ICIS, цена квот на выбросы СО2 в рамках EU ETS будет демонстрировать устойчивый рост в течение текущего десятилетия и достигнет EUR90 за тонну СО2 к 2030 году.

По мнению ICIS, стремительный рост цены эмиссионных квот с EUR5/тонна в 2017 году до текущих показателей вызван тремя факторами: реформой EU ETS в 2018 году, которая была призвана решить проблему избыточного предложения квот; высокими ценами на газ; серьезными планами Европейской комиссии по сокращению объема разрешений на выбросы к 2030 году.

Как сообщалось, Еврокомиссия в июле презентовала пакет законопроектов, получивший название «Fit for 55», для сокращения выбросов СО2 на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению Евросоюзом углеродной нейтральности к 2050 году.

План действий ЕК до 2030 года во многом сфокусирован на реформировании углеродного рынка ЕС. В частности, Брюссель предлагает постепенно снижать количество квот на выбросы СО2 (в том числе бесплатных), приобретаемых компаниями в рамках EU ETS. Отмечается, что это приведет к росту цен эмиссионных квот и будет стимулировать компании сокращать выбросы.

ЕК также предлагает изъять из EU ETS бесплатные квоты для авиакомпаний наряду с включением морских судов в систему с 2023 года.