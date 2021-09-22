Uber обязался достичь углеродной нейтральности к 2035 году

Cервис онлайн-заказа такси и доставки еды Uber намерен до 2035 года достичь нулевых выбросов СО2 в сфере своих услуг, передает портал Green Deal.

"Поскольку почти четверть европейских выбросов производится транспортом, понятно, что правительства, политики, транспортные агентства и частный сектор должны работать вместе, чтобы кардинально изменить способ передвижения людей в городах… Uber вместе с мировыми и европейскими лидерами мобильности обязуются достичь нулевых выбросов к 2035 году", - говорится в сообщении компании.

В сообщении также отмечается, что Uber – одна из глобальных и европейских платформ мобильности, которая присоединилась к POLIS, ведущей европейской сети городов и регионов по устойчивой городской мобильности, а также платформам Arrival, Aurora, Lilium, Lime в запуске манифеста, обязующего организации помогать городам строить безопасные, умные, устойчивые и доступные городские и региональные сети мобильности.

Американская Uber Technologies Inc. оказывает услуги более чем в 900 городах в 70 странах мира. Во втором квартале водители Uber совершили 1,51 млрд поездок (входит и такси, и доставка еды). Это на 4% больше, чем в первом квартале, и на 105% больше, чем в том же квартале прошлого года.