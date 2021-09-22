Green Deal

17:24 22.09.2021

Uber обязался достичь углеродной нейтральности к 2035 году

1 мин читать
Uber обязался достичь углеродной нейтральности к 2035 году

Cервис онлайн-заказа такси и доставки еды Uber намерен до 2035 года достичь нулевых выбросов СО2 в сфере своих услуг, передает портал Green Deal.

"Поскольку почти четверть европейских выбросов производится транспортом, понятно, что правительства, политики, транспортные агентства и частный сектор должны работать вместе, чтобы кардинально изменить способ передвижения людей в городах… Uber вместе с мировыми и европейскими лидерами мобильности обязуются достичь нулевых выбросов к 2035 году", - говорится в сообщении компании.

В сообщении также отмечается, что Uber – одна из глобальных и европейских платформ мобильности, которая присоединилась к POLIS, ведущей европейской сети городов и регионов по устойчивой городской мобильности, а также платформам Arrival, Aurora, Lilium, Lime в запуске манифеста, обязующего организации помогать городам строить безопасные, умные, устойчивые и доступные городские и региональные сети мобильности.

Американская Uber Technologies Inc. оказывает услуги более чем в 900 городах в 70 странах мира. Во втором квартале водители Uber совершили 1,51 млрд поездок (входит и такси, и доставка еды). Это на 4% больше, чем в первом квартале, и на 105% больше, чем в том же квартале прошлого года.

Теги: #со2 #uber
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:28 09.09.2021
Крупнейшие в мире установки по улавливанию СО2 начали работу в Исландии

Крупнейшие в мире установки по улавливанию СО2 начали работу в Исландии

10:46 06.09.2021
Еврокомиссия призывает рынки "успокоиться", цена квот на выбросы СО2 превысила EUR60/тонна

Еврокомиссия призывает рынки "успокоиться", цена квот на выбросы СО2 превысила EUR60/тонна

14:02 26.08.2021
Swiss Re подписала первое в мире долгосрочное соглашение по улавливанию СО2 объемом $10 млн

Swiss Re подписала первое в мире долгосрочное соглашение по улавливанию СО2 объемом $10 млн

13:28 31.07.2021
Цель Украины по снижению выбросов СО2 к 2030 г. может быть не выполнена без международной поддержки – торгпред

Цель Украины по снижению выбросов СО2 к 2030 г. может быть не выполнена без международной поддержки – торгпред

19:00 30.07.2021
Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

17:13 22.07.2021
Какой СВАМ предлагает Еврокомиссия

Какой СВАМ предлагает Еврокомиссия

16:20 19.07.2021
Цена квот на выбросы СО2 в ЕС достигнет €90/тонну к 2030 году – ICIS

Цена квот на выбросы СО2 в ЕС достигнет €90/тонну к 2030 году – ICIS

13:40 14.07.2021
Китай запустит систему торговли квотами на CO2 16 июля — WSJ

Китай запустит систему торговли квотами на CO2 16 июля — WSJ

13:30 14.07.2021
Бизнес направил премьеру письмо со сценариями снижения выбросов СО2 в Украине к 2030 году

Бизнес направил премьеру письмо со сценариями снижения выбросов СО2 в Украине к 2030 году

18:40 08.07.2021
ФРГ компенсирует компаниям издержки высокой цены выбросов СО2

ФРГ компенсирует компаниям издержки высокой цены выбросов СО2

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин одобрил концепцию программы справедливой трансформации угольных регионов

Китай не будет участвовать в строительстве новых угольных электростанций за рубежом – Си Цзиньпин

Вслед за отказом от акциза на э/э ВИЭ нужны "зеленые" аукционы и другие шаги в поддержку отрасли – мнение

Власти РФ допускают прохождение пика спроса на нефть в 2019 году из-за роста цен на выбросы СО2 – СМИ

Взлет мировых цен на газ - следствие необдуманной ставки на ВИЭ, считает глава Минэнерго Азербайджана

Экологический фонд Джеффа Безоса выделит $1 млрд в 2021г на природоохранительную деятельность

Отказ от акциза на "зеленую" э/э позволяет рассчитывать на выполнение меморандума между правительством и ВИЭ-ассоциациями – мнение

Гибридная война сменилась гибридным перемирием – глава БАУ об исключении акциза на зеленую э/э из законопроекта №5600

GM заменит аккумуляторы в отозванных электрокарах Chevrolet Bolt в следующем месяце

ЕС и Украине нужно улучшить Соглашение об ассоциации в соответствии с Green Deal – еврокомиссар

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА