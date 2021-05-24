Green Deal

14:04 24.05.2021

ЕС допускает включение преференциальных режимов при разработке CBAM

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ЕС допускает включение преференциальных режимов при разработке CBAM

В контексте разработки Европейской комиссией механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) включение преференциальных режимов для развивающихся стран не является нарушением правил Всемирной торговой организации (ВТО), заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Euractiv, передает Green Deal

«Исключения не обязательно являются нарушением. В рамках правил ВТО существуют особые условия для развивающихся стран. Подождем и посмотрим, что будем делать. В принципе, преференциальный режим не является несовместимым с правилами ВТО. Это все, что я хочу сказать», – отметил Тиммерманс.

Вместе с тем он подчеркнул, что исключения по CBAM не выступают отправной точкой Еврокомиссии при разработке механизма.

«И позвольте мне внести ясность, мы разрабатываем предложение по предотвращению утечек углерода. Исключения не являются нашей отправной точкой. Смысл в том, чтобы защитить окружающую среду, поэтому мы также должны быть осторожны с тем, какие стимулы мы устанавливаем», – сказал он.

По его словам, CBAM не является протекционистской мерой и будет полностью соответствовать правилам ВТО, чтобы не повлиять на торговое положение развивающихся стран, экспортирующих в ЕС.

Как сообщалось, в рамках реализации стратегии Green Deal ЕС намерен внедрить CBAM, который предполагает введение экологической пошлины за импорт продукции в ЕС в зависимости от объемов выбросов СО2 в процессе ее производства. Механизм будет представлен Еврокомиссией 14 июля 2021 года и запущен в 2023 году.

24 марта Кабинет министров Украины создал рабочую группу для согласования подхода по применению CBAM к Украине. Рабочую группу возглавила Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Ее заместителем назначен замминистра экономики Тарас Качка. В общем в состав рабочей группы вошли 11 членов правительства.

Переговоры украинской и европейской сторон относительно введения CBAM состоялись 19 мая в рамках первой встречи по реализации стратегии Green Deal.

Теги: #greendeal #eu #co2
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