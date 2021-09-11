Посол ЕС призывает Украину смелее повышать плату за CO2, а бизнес - поддержать планируемую декарбонизацию

Переложить груз финансирования декарбонизации на плательщиков налогов будет неправильным, такую позицию высказал посол Европейского Союза (ЕС) в Украине Матти Маасикас на организованной в рамках конференции YES Brainstorming дискуссии "Декарбонизация. Какой путь Украины?".

"Должен платить загрязнитель. Власть должна смелее работать с этим", – отметил посол.

По его словам, плата в Украине за выбросы CO2 составляет 15 евроцентов за тонну, тогда как в ЕС – свыше EUR50.

Заместитель генерального директора "Интерпайп" Денис Морозов отметил, что бизнес готов инвестировать в декарбонизацию, однако при поддержке государства эти усилия будут иметь больший эффект. Морозов напомнил, что компания сделала крупнейшую экологическую инвестицию около $1 млрд без господдержки 10 лет назад, когда о Green Deal никто не говорил, построив вместо экологически грязного мартеновского производства инновационный электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" и сократив выбросы СО2 в 10 раз.

По его словам, экспортирующий 85% продукции "Интерпайп" все чаще получает от своих клиентов запросы на проведение экологического аудита, и сейчас компания завершает разработку долгосрочной Стратегии декарбонизации.

"Несмотря на наличие современного, соответствующего всем экологическим нормам ЕС металлургического завода, нам все еще необходимо поддержка от государства. Прежде всего, это касается доступности металлолома, который является критическим сырьем для декарбонизации", – сказал Морозов. Он призвал оставлять весь лом в Украине, так как без него страна не сможет декарбонизировать металлургию и достичь целей Green Deal.

Второй проблемой он назвал отсутствие достаточного доступа промышленности к дешевой низкоуглеродной и "зеленой" электроэнергии, в частности, АЭС.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что основным требованием к государству является предсказуемость.

"Для долгосрочных инвестиций нужна стабильная среда… Мы готовы платить, но нужны доверие (к действиям власти – ИФ) и стабильность", – отметил он.

По словам Сахарука, снижение постфактум "зеленых" тарифов привело к тому, что в этом году не будет произведено почти 1 ГВт "зеленой" электроэнергии и дополнительно выброшено 2 млн тонн СО2.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что для бизнеса важно получить стратегию и правительство работает над собственным украинским Зеленым курсом.

Она добавила, что есть четкое понимание необходимости финансовых ресурсов для такого зеленого перехода, и это также один из приоритетов правительства.

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, Украине уже удалось согласовать идею Украинского климатического фонда, подобного Фонду энергоэффективности, с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а до конца сентября такое согласование может быть завершено и со Всемирным банком.

Глава Минэкологии отметил, что этот фонд может аккумулировать все экологические налоги и плату за СО2, а МФО смогут их мультиплицировать, в частности, ЕБРР говорит о мультипликаторе 4-5 раз. Абрамовский подчеркнул, что далее пойдет речь о понятных проектах длят финансирования за счет средств фонда.

По словам Морозова и Сахарука, одним из направлений использования средств фонда могло бы стать компенсация процентных ставок, так как в Украине они существенно выше, чем в Европе. Как сказал глава Минэкологии, это возможно.

Как сообщалось, в ресурсном законопроекте (№5600), принятом в первом чтении, содержится предложение о повышении платы за выбросы СО2 с 10 до 30 грн за тонну.

YES Brainstorming организовано Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.