Green Deal

11:08 25.06.2021

Европарламент принял закон о сокращении выбросов СО2 на 55% к 2030 году

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Европарламент принял закон о сокращении выбросов СО2 на 55% к 2030 году

Принятый евродепутатами Европейский климатический закон увеличивает цель ЕС по снижению выбросов к 2030 году с 40% до минимум 55% и на законодательном уровне вводит обязательство достичь углеродной нейтральности к 2050 году, говорится в сообщении Европарламента по итогам голосования в четверг, передает Green Deal.

Цель на 2030 год закладывает основу для крупного пакета нормативных актов ЕС, который должен быть принят 14 июля 2021 года для скорейшего сокращения выбросов в этом десятилетии. Они, в частности, будут включать предложения по обновлению углеродного рынка ЕС и введению механизма углеродной корректировки импорта для стран вне ЕС.

«Я очень счастлива. Я рассматриваю это (принятие закона – ИФ) как большой шаг на впечатляющем пути Европы к достижению климатической нейтральности. Это также исторический путь. Начиная как Союз угля и стали, мы становимся климатически нейтральным союзом, и это здорово. Это очень классный день», – заявила шведский социалист Ютте Гутеланд изданию Euronews.

Закон был поддержан 442 евродепутатами, 203 – против, 51 – воздержались.

Глава парламентского комитета по вопросам экологии, здравоохранения и продовольственной безопасности Паскаль Канфан отметил, что Еврокомиссия поставила более скромные цели по сравнению с Европарламентом.

«Достигнут компромисс. Все мы знаем, что Европарламент был готов пойти дальше. Но и с этим климатическим законом мы будем становиться чище в два с половиной раза быстрее в следующем десятилетии, чем в предыдущем», – сказал он.

В октябре 2020 года Европарламент проголосовал за обновление целевого показателя ЕС по климату на 2030 год, поддержав сокращение выбросов парниковых газов на 60% (вместо 55%, предложенных Еврокомиссией) к концу десятилетия по сравнению с 1990 годом.

Вместе с тем немецкий «зеленый» Михаэль Блосс уверен, что принятый в этом виде закон не позволит ограничить глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия от уровня доиндустриальной эпохи.

«Ученые говорят нам, что лежащий на столе климатический закон приведет к повышению глобальной температуры на 2-3 градуса. Так что это явно нарушает Парижское соглашение», – указал Блосс.

Польский консерватор Анна Залевска не удовлетворена принятием закона, который, по ее словам, может привести к большим затратам и закрытию угольной промышленности в Польше.

«Принятый документ вызывает разочарование. Денег на него сейчас нет. Без должного финансирования не удастся добиться справедливого для всех результата. Закон о климате содержит приказы и запреты. Он не только приведет к новым налогам, но и увеличит стоимость повседневной жизни», – подчеркнула она.

Закон также предусматривает создание Европейского научного консультативного совета по изменению климата, который будет предоставлять политикам независимые научные консультации относительно согласования политики ЕС с целями по достижению углеродной нейтральности.

Согласно сообщению Европарламента, до 30 сентября 2023 года, а затем каждые пять лет, Еврокомиссия будет оценивать коллективный прогресс, достигнутый всеми странами ЕС, а также последовательность национальных мер на пути к цели ЕС стать климатически нейтральным к 2050 году.

Европейский климатический закон является ключевым законодательным элементом, который закрепляет цель ЕС по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и обязательство по реализации стратегии Green Deal.

Теги: #co2 #green_deal
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