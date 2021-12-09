Байден обязал правительство США достичь климатической нейтральности в своей работе к 2050г

Президент США Джо Байден подписал федеральный указ о достижении федеральными правительственными структурами нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году, сообщил он на своей странице в Facebook, передает Green Deal.

«Правительство США как крупнейший землевладелец, потребитель электроэнергии и работодатель в стране может стимулировать частные инвестиции, развивать экономику и американскую промышленность путем трансформации того, как мы (государство – GD) строим, покупаем, управляем электроэнергией, транспортом, зданиями и др., чтобы быть чистыми (климатически нейтральными – GD) и устойчивыми», — отмечается в указе.

В указе содержатся пять целей, которые ставятся перед федеральным правительством в рамках борьбы с изменением климата.

Во-первых, федеральные правительственные структуры должны использовать на 100% безуглеродную электроэнергию к 2030 году.

Во-вторых, к 2035 году федеральные правительственные структуры США должны закупать только те транспортные средства, которые не продуцируют выбросы. При этом закупать климатически нейтральные легковые автомобили нужно уже с 2027 года.

В-третьих, все федеральные закупки должны быть климатически нейтральными не позднее 2050 года.

В-четвертых, портфельное управление проектами в строительстве должно свести к нулю выбросы при строительстве зданий к 2045 году с учетом промежуточной цели сокращения выбросов на 50% к 2032 году.

Кроме того, Белый дом ставит перед правительством задачу сократить выбросы от всех федеральных операций на 65% к 2030 году с целью достичь нулевого уровня выбросов к середине столетия.

Как сообщалось, США к 2030 году планируют снизить выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с уровнем 2005 года, а к 2050 году создать экономику с нулевыми выбросами.