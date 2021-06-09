Green Deal

16:54 09.06.2021

Shell обещает ускорить сокращение выбросов после постановления суда

2 мин читать
Shell обещает ускорить сокращение выбросов после постановления суда

Британо-нидерландская Royal Dutch Shell намерена активизировать усилия по сокращению выбросов углекислого газа после соответствующего постановления голландского суда, требующего от компании принять более решительные меры на данном направлении.

В посте в LinkedIn главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден заявил, что компания не согласна с вынесенным решением и по-прежнему рассчитывает его обжаловать, но тем не менее готова «принять этот вызов», передает Green Deal.

Окружной суд Гааги в прошлом месяце постановил, что Shell несет частичную ответственность за изменение климата и должна к 2030 году уменьшить объем выбросов углекислого газа на 45% относительно уровней 2019 года.

Данный целевой показатель, который был обозначен экологическими организациями, возбудившими дело, соответствует рекомендациям ООН для сдерживания повышения средней температуры на Земле в пределах 1,5 градуса Цельсия от уровня доиндустриальной эпохи.

«Теперь мы будем искать пути еще большего сокращения выбросов таким образом, чтобы это оставалось значимым и прибыльным. Это, скорее всего, означает принятие некоторых смелых, но взвешенных шагов в ближайшие годы», — сказал ван Берден.

В феврале Shell обновила свои стратегические цели по достижению климатической нейтральности до 2050 года, подтвердив, что общий объем выбросов СО2 компанией достиг пика в 2018 году (1,7 гигатонны в год), а добыча нефти — в 2019 году.

Как сообщалось, к 2023 году Shell намерена снизить к уровню 2016 года выбросы на 6-8%, к 2030 году — на 20%, к 2035 году — на 45% и к 2050 году — на 100%.

Ван Берден выразил разочарование тем, что Shell была «выделена» постановлением, которое, по его словам, не способствует сокращению выбросов CO2 в мире. При этом он не уточнил, какие именно действия компания может предпринять или насколько ускорит реализацию своих целей.

Аналитики и инвесторы говорят, что Shell может теоретически сократить выбросы посредством продажи активов, пересмотра расходов на разведочные работы и отказа от дальнейшего расширения операций со сжиженным природным газом (СПГ).

Акции компании практически не меняются в цене в ходе торгов в Лондоне в среду. С начала текущего года они подорожали на 6,6%.

Теги: #co2 #shell
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:32 05.06.2021
ЕК введет CBAM-сертификаты для импортеров по цене квот на выбросы в ЕС – СМИ

ЕК введет CBAM-сертификаты для импортеров по цене квот на выбросы в ЕС – СМИ

18:22 26.05.2021
Голландский суд обязал Shell снизить выбросы СО2 на 45% к 2030 году

Голландский суд обязал Shell снизить выбросы СО2 на 45% к 2030 году

14:04 24.05.2021
ЕС допускает включение преференциальных режимов при разработке CBAM

ЕС допускает включение преференциальных режимов при разработке CBAM

23:18 20.05.2021
ЕС выступил против снижения Украиной цели НОВ2 по выбросам СО2

ЕС выступил против снижения Украиной цели НОВ2 по выбросам СО2

12:47 31.03.2020
Shell выходит из строящегося СПГ-проекта в США Lake Charles LNG на 16,5 млн т/г

Shell выходит из строящегося СПГ-проекта в США Lake Charles LNG на 16,5 млн т/г

15:59 21.10.2019
Shell выходит из проекта Хазар в казахстанском секторе Каспия из-за низкой рентабельности

Shell выходит из проекта Хазар в казахстанском секторе Каспия из-за низкой рентабельности

15:58 21.10.2019
Shell намерена сосредоточиться в Египте на газовых проектах в море

Shell намерена сосредоточиться в Египте на газовых проектах в море

14:42 22.08.2019
Shell сделала предложение о покупке австралийской ERM Power за $418 млн

Shell сделала предложение о покупке австралийской ERM Power за $418 млн

10:41 01.08.2019
Прибыль Shell не соответствует ожиданиям аналитиков после падения цен на газ

Прибыль Shell не соответствует ожиданиям аналитиков после падения цен на газ

11:04 04.06.2019
Shell выплатит акционерам $125 млрд за пять лет

Shell выплатит акционерам $125 млрд за пять лет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

ПОСЛЕДНЕЕ

Госбанки не готовы финансировать ВИЭ-генерацию по «зеленому» тарифу до урегулирования ситуации с платежами

Следующий раунд переговоров с ЕС по Green Deal состоится в сентябре – Стефанишина

Кулеба обсудил с немецким бизнесом инвестиции в "зеленую" энергетику Украины

Синхронизация с Европейской энергетической системой откроет новые перспективы для развития "зеленой энергетики" в Украине - Шмыгаль

Госэнергоэффективности предложит программу поддержки энергоэффективности для физлиц и бизнеса объемом 10 млрд грн на 5 лет

ЕС применит особый подход к Украине при введении CBAM – торгпред

Акциз на «зеленую» электроэнергию призван финансово сбалансировать сектор ВИЭ – замминистра энергетики

Бюджет проекта по высадке деревьев «Зеленая страна» составит 2 млрд грн – Абрамовский

«Зеленые» финансовые инструменты, проекты возобновляемой и ядерной энергетики — обзор китайских СМИ

Зеленский: В Украине проведут аудит очистки питьевой воды и водных недр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА