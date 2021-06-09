Shell обещает ускорить сокращение выбросов после постановления суда

Британо-нидерландская Royal Dutch Shell намерена активизировать усилия по сокращению выбросов углекислого газа после соответствующего постановления голландского суда, требующего от компании принять более решительные меры на данном направлении.

В посте в LinkedIn главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден заявил, что компания не согласна с вынесенным решением и по-прежнему рассчитывает его обжаловать, но тем не менее готова «принять этот вызов», передает Green Deal.

Окружной суд Гааги в прошлом месяце постановил, что Shell несет частичную ответственность за изменение климата и должна к 2030 году уменьшить объем выбросов углекислого газа на 45% относительно уровней 2019 года.

Данный целевой показатель, который был обозначен экологическими организациями, возбудившими дело, соответствует рекомендациям ООН для сдерживания повышения средней температуры на Земле в пределах 1,5 градуса Цельсия от уровня доиндустриальной эпохи.

«Теперь мы будем искать пути еще большего сокращения выбросов таким образом, чтобы это оставалось значимым и прибыльным. Это, скорее всего, означает принятие некоторых смелых, но взвешенных шагов в ближайшие годы», — сказал ван Берден.

В феврале Shell обновила свои стратегические цели по достижению климатической нейтральности до 2050 года, подтвердив, что общий объем выбросов СО2 компанией достиг пика в 2018 году (1,7 гигатонны в год), а добыча нефти — в 2019 году.

Как сообщалось, к 2023 году Shell намерена снизить к уровню 2016 года выбросы на 6-8%, к 2030 году — на 20%, к 2035 году — на 45% и к 2050 году — на 100%.

Ван Берден выразил разочарование тем, что Shell была «выделена» постановлением, которое, по его словам, не способствует сокращению выбросов CO2 в мире. При этом он не уточнил, какие именно действия компания может предпринять или насколько ускорит реализацию своих целей.

Аналитики и инвесторы говорят, что Shell может теоретически сократить выбросы посредством продажи активов, пересмотра расходов на разведочные работы и отказа от дальнейшего расширения операций со сжиженным природным газом (СПГ).

Акции компании практически не меняются в цене в ходе торгов в Лондоне в среду. С начала текущего года они подорожали на 6,6%.