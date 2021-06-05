Green Deal

16:32 05.06.2021

ЕК введет CBAM-сертификаты для импортеров по цене квот на выбросы в ЕС – СМИ

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ЕК введет CBAM-сертификаты для импортеров по цене квот на выбросы в ЕС – СМИ

В рамках внедрения механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) Еврокомиссия намерена ввести цифровые CBAM-сертификаты для учета эмиссии СО2 при производстве импортируемой продукции на основе средней аукционной цены квот на выбросы в системе торговли выбросами ЕС (EU ETS).

Об этом сообщило издание S&P Global Platts в пятницу со ссылкой на предварительный текст законопроекта о CBAM, оказавшегося в распоряжении издания, который Еврокомиссия наметила официально представить 14 июля, передает Green Deal

По данным S&P Global Platts, Еврокомиссия предлагает, чтобы компании-импортеры наиболее углеродоемкой продукции ежегодно предоставляли отчет по ввозимым товарам, включая уникальный идентификатор, присвоенный администрацией CBAM, тип и объем, страну происхождения и вид использованной калькуляции выбросов СО2. Отмечается, что от импортеров будут требовать покупать цифровые сертификаты до 31 мая каждого года. Стоимость сертификата будет привязана к цене квот на выбросы в рамках EU ETS и рассчитываться по средней аукционной стоимости каждую неделю.

Цена квот на выбросы СО2 в ЕС на закрытии торгов в пятницу закрепилась на уровне €50,14 за тонну.

Как сообщалось, сфера применения механизма на начальном этапе будет ограничена несколькими секторами экономики, среди которых наиболее вероятными сферами являются энергетика, цемент, сталь, алюминий и удобрения. Те же секторы указаны и в драфтовом документе. Вместе с тем отмечается, что углеродоемкость будет рассчитываться как прямо, так и косвенно, т.е. также в зависимости от объема потребленной «грязной» электроэнергии при производстве продукции.

Согласно распространенному документу, ЕС подтверждает намерения внедрить CBAM в 2023 году, но в полную силу он вступит с 2026 года после переходного периода.

Как сообщил министр-советник Представительства ЕС в Украине Торстен Воллерт в интервью порталу Green Deal, CBAM будет полностью соответствовать правилам Всемирной торговой организации и не будет дискриминационным.

Кроме того, он отметил наличие переходного периода при внедрении CBAM. «Даже после введения подобному механизму нужно время для имплементации, что будет предполагать переходный период. Иначе говоря, еще есть время для начала масштабной экомодернизации, но это нужно делать бизнесу и правительству сообща. Мы надеемся, что украинский бизнес начнет инвестировать в экомодернизацию уже сейчас и, может, даже с помощью международных партнеров», – сказал Воллерт.

ЕС импортирует электроэнергию из России, Украины и с Западных Балкан. Основными импортерами цемента выступают Беларусь, Колумбия, Турция и Украина, а сталь ввозится в основном из Китая, России, Турции, Великобритании и Украины.

Согласно исследованию аналитиков GMK Center, потери украинских металлургических компаний из-за введения СВАМ могут достигать €700 млн в год или 0,5% от ВВП страны.

Теги: #co2 #green_deal #cbam
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