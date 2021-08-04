Green Deal

12:47 04.08.2021

Рост мировых инвестиций в ВИЭ стал рекордным в I половине 2021 года

1 мин читать
Рост мировых инвестиций в ВИЭ стал рекордным в I половине 2021 года

Мировые инвестиции в возобновляемую энергетику (ветер, солнце, «зеленые» технологии) составили $174 млрд в первом полугодии текущего года, превысив прошлогодний показатель за аналогичный период на 1,8%, свидетельствуют данные BloombergNEF, передает Green Deal.

Отмечается, что, несмотря на рекордный показатель за данный период, темп инвестирования в ВИЭ недостаточен для существенного замедления глобального роста выбросов СО2.

Кроме того, уровень инвестиций в первой половине 2021 года был на 7% ниже, чем за предыдущие шесть месяцев.

«Инвестиции в возобновляемую энергетику устояли перед последствиями пандемии… Чего не скажешь про другие секторы в сфере энергетики, где мы наблюдали беспрецедентную волатильность», — отметил глава аналитического отдела в BloombergNEF Альберт Ченг.

При этом он также подчеркнул, что рост на 1,8% мало о чем говорит и указал на необходимость резкого наращивания инвестиций в ВИЭ на глобальном уровне, чтобы стать на путь климатической нейтральности.

Как отмечается, рост, тем не менее, демонстрирует устойчивость ключевых отраслей в условиях резкого увеличения цен на сырье в этом году.

Теги: #co2 #виэ #green_deal
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:26 03.08.2021
Днепропетровкая, Запорожская, Винницкая и Хмельницкая области лидируют в показателях мощности отдельных видов "зеленой" генерации

Днепропетровкая, Запорожская, Винницкая и Хмельницкая области лидируют в показателях мощности отдельных видов "зеленой" генерации

14:00 30.07.2021
Мощность ВИЭ в Украине за I полугодие увеличилась на 8,3%

Мощность ВИЭ в Украине за I полугодие увеличилась на 8,3%

14:57 29.07.2021
ВИЭ-генерация в ЕС стала на 50% дешевле, чем генерация на основе ископаемого топлива – Ember

ВИЭ-генерация в ЕС стала на 50% дешевле, чем генерация на основе ископаемого топлива – Ember

16:58 20.07.2021
"ГарПок" запустил альтернативный канал подачи прогнозов производства "зеленой" э/э для ВИЭ

"ГарПок" запустил альтернативный канал подачи прогнозов производства "зеленой" э/э для ВИЭ

15:15 20.07.2021
Система мониторинга, отчетности и верификации выбросов должна полноценно заработать в 2022г – Абрамовский

Система мониторинга, отчетности и верификации выбросов должна полноценно заработать в 2022г – Абрамовский

16:20 19.07.2021
Цена квот на выбросы СО2 в ЕС достигнет €90/тонну к 2030 году – ICIS

Цена квот на выбросы СО2 в ЕС достигнет €90/тонну к 2030 году – ICIS

16:45 16.07.2021
Планы инвестировать в ВИЭ-генерацию в Европе остаются в фокусе ДТЭК – Куницкис

Планы инвестировать в ВИЭ-генерацию в Европе остаются в фокусе ДТЭК – Куницкис

13:54 07.07.2021
После приостановки кредитования проектов под "зеленый" тариф Укргазбанк готов финансировать другие ВИЭ-проекты – зампред

После приостановки кредитования проектов под "зеленый" тариф Укргазбанк готов финансировать другие ВИЭ-проекты – зампред

09:41 07.07.2021
ВИЭ-генерация в качестве компромисса предложит отсрочить введение акциза на "зеленую" э/э до конца действия "зеленого" тарифа

ВИЭ-генерация в качестве компромисса предложит отсрочить введение акциза на "зеленую" э/э до конца действия "зеленого" тарифа

15:50 06.07.2021
Германская enercast предоставит "ГарПок" услуги прогнозирования мощности ВИЭ

Германская enercast предоставит "ГарПок" услуги прогнозирования мощности ВИЭ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

DHL получит партию электросамолетов в 2024г в рамках плана по сокращению вредных выбросов

ДТЭК начал скаутинг инновационных решений в Великобритании

Цель Украины по снижению выбросов СО2 к 2030 г. может быть не выполнена без международной поддержки – торгпред

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Байден добивается от автопроизводителей обязательств, что электрокары будут составлять 40% их продаж в США к 2030г – СМИ

ArcelorMittal планирует сократить выбросы СО2 в Европе на 35% к 2030г

Hyundai и LG построят аккумуляторный завод в Индонезии под нужды выпуска электромобилей

Китай впервые не профинансировал угольные проекты в рамках инициативы "Один пояс, один путь"

McDonald's в Украине отправляет на переработку почти 200 тонн отходов в месяц

Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА