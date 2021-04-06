Green Deal

15:08 06.04.2021

Законопроект о развитии рынка биометана позволит замещать 8 млрд куб. м газа в год – Гура

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Законопроект о развитии рынка биометана позволит замещать 8 млрд куб. м газа в год – Гура

Госэнергоэффективности совместно с Министерством энергетики и Биоэнергетической ассоциацией Украины представили законопроект о развитии производства и потребления биометана. Цель законопроекта состоит в создании законодательного фундамента для запуска рынка биометана и содействии замещения природного газа, сообщила пресс-служба ведомства.

«Этот закон позволит создать условия для уменьшения импортозависимости страны и использования местного топлива. Потенциал замещения природного газа биометаном в Украине составляет около 8 млрд м3 в год, что соответствует более 50% годового объема импорта природного газа и более 25% его общего годового потребления», – отметил и.о. главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

В соответствии с Законом Украины «О рынке природного газа» производители очищенного биогаза имеют право на получение доступа к газотранспортным и газораспределительным системам при условии, что этот газ соответствует стандартам на природный газ. Однако, как говорится в сообщении, этого недостаточно для работы рынка биометана, поскольку существует ряд барьеров.

Речь идет об отсутствии определения понятия «биометан», механизма верификации биометана, процедуры предоставления гарантии происхождения биометана, а также реестра его производства и потребления.

По словам замглавы Госэнергоэффективности Юрия Шафаренко, принятие законопроекта позволит:

— запустить рынок биометана;

— расширить возможности производителей биометана по продаже электрической и тепловой энергии непосредственно возле потребителя;

— увеличить энергетическую эффективность утилизации производимого биогаза;

— наладить экспорт биометана в ЕС;

— повысить экономическую привлекательность биогазовых проектов для потенциальных инвесторов;

— сократить импорт природного газа;

— уменьшить выбросы парниковых газов.

Биометан – очищенный биогаз, практически не содержащий углерода (в зависимости от метода очистки). По данным Биоэнергетической ассоциации Украины, потенциал производства биометана в Украине достигает 7,8 млрд куб. м в год – это более 25% общего годового потребления газа в стране.

Как сообщалось ранее, «Мироновский хлебопродукт» (МХП) подписал меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве между МХП Эко Энерджи (дочерней компанией МХП, занимающейся производством биогаза) и немецкой инжиниринговой компанией Ellmann Engineering в проекте «Биологическая метанизация «зеленого» водорода». Предполагается, что путем интеграции производства «зеленого» водорода в существующие технологии анаэробного сбраживания биомассы и органических отходов (куриного помета) можно добиться повышения мощности и эффективности работы биогазовых комплексов для выработки «зеленой» электроэнергии.  

Источник: Green Deal

Теги: #госэнергоэффективности #биоэнергетика #метан
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