Green Deal

12:09 02.11.2021

Байден объявит о планах жестко регулировать выбросы метана в США - СМИ

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Байден объявит о планах жестко регулировать выбросы метана в США - СМИ

- Президент США Джо Байден позже во вторник в ходе конференции ООН по изменению климата объявит о намерениях Вашингтона жестче регулировать выбросы метана в стране, сообщают американские СМИ.

Газета The Washington Post отмечает, что речь идет о правилах, которые будет устанавливать агентство по окружающей среде. В частности, как предполагается, это федеральное ведомство сможет устанавливать стандарты для старых скважин в нефтегазовой промышленности, вводить более частый и строгий мониторинг утечек.

Накануне Байден выступил с речью на климатической конференции в Глазго, в ходе которой рассказал о коалиции во главе с США и ЕС, целью которой является снижение уровня выбросов метана как минимум на 30% к 2030 году.

"Я призываю все страны подписаться", - заявил Байден в понедельник, выступая в Глазго на конференции. Он сказал, что уже 70 стран присоединились к ней.

Байден назвал эту инициативу "наиболее эффективной стратегией, которая есть у нас для замедления глобального потепления в ближайшем будущем".

Кроме того, по данным газеты New York Times, Белый дом также собирается обнародовать во вторник и другие инициативы в области защиты климата, в том числе, план по защите тропических лесов.

Метан является парниковым газом, то есть, удерживающим тепло в атмосфере, и он в этом отношении сильнее, чем углекислый. Многие эксперты напоминают, что потенциал глобального потепления из-за выбросов метана еще больше, чем из-за углекислого газа, пишет газета, поскольку он более эффективно нагревает атмосферу в краткосрочной перспективе, однако рассеивается из нее быстрее, чем углекислый.

Теги: #сша #метан #байден
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