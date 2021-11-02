Более 100 стран мира обязались сократить выбросы метана на 30% к 2030 году

Более 100 стран договорились сократить мировые выбросы метана в атмосферу на 30% к 2030 году по сравнению с 2020 годом в рамках инициативы ЕС и США «Глобальное обязательство по метану», передает Green Deal

«Сегодня Соединенные Штаты, Европейский союз и партнеры официально запустили «Глобальное обязательство по метану» — инициативу по сокращению глобальных выбросов метана для удержания потепления в рамках 1,5 градуса Цельсия. В общей сложности более 100 стран, представляющие 70% мировой экономики и почти половину антропогенных выбросов метана, уже подписали это обязательство», — сообщила пресс-служба Еврокомиссии во вторник по итогам переговоров на климатическом саммите СOP26 в Глазго.

Украина, как сообщалось, также взяла на себя данные обязательства. При этом среди подписавших документ стран нет России, Китая, Индии.

Президент США Джо Байден считает, что его страна может сократить выбросы метана еще существеннее. «Мы готовы сократить наши выбросы метана на 30% к 2030 году. Я думаю, мы, вероятно, сможем сделать и больше», — сказал Байден на COP26.

Он подчеркнул, что Вашингтон для реализации этой цели вводит «два новых правила». Первое подразумевает, что федеральные ведомства по защите окружающей среды займутся сокращением утечек метана из трубопроводов. Второй аспект будет реализовываться министерством транспорта: оно тоже будет определять, как можно избегать утечек на газопроводах.

Ранее во вторник газета The Washington Post сообщила, что, как предполагается, агентство США по окружающей среде сможет устанавливать стандарты для старых скважин в нефтегазовой промышленности, вводить более частый и строгий мониторинг утечек.

Накануне Байден выступил с речью на климатической конференции в Глазго, в ходе которой назвал эту инициативу «наиболее эффективной стратегией, которая есть у нас для замедления глобального потепления в ближайшем будущем».

Метан при попадании в атмосферу вызывает парниковый эффект. Согласно недавнему докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, он составляет «около половины чистого повышения глобальной средней температуры на 1 градус Цельсия с периода доиндустриальной эры».