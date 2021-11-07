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09:15 07.11.2021

В Казахстане шесть человек погибли в результате выброса метана на шахте Абайская, еще двое в реанимации

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В Казахстане шесть человек погибли в результате выброса метана на шахте Абайская, еще двое в реанимации

В городе Абай Карагандинской области Казахстана в воскресенье в забое шахты Абайская произошел выброс газа метана, по предварительной информации, шестеро горняков погибли и двое пострадали, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"7 ноября в 09:30 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте Абайская в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метан", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в воскресенье.

"По предварительной информации, всего в шахте находились 64 работника. В забое 3-К10 - восемь работников (информация уточняется). Из восьми работников, находящихся в забое, шестеро погибли, двое травмированы", - говорится в сообщении.

Как сообщило госагентство "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения, двое пострадавших горняков находятся в реанимации, У обоих пациентов обнаружено острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом. Диагноз - токсикогипоксическая энцефалопатия.

В настоящее время производится подъем тел на поверхность.

По данным МЧС, 56 человек, находившихся в шахте, "сразу самоэвакуировались".

Обстоятельства и причины выясняются, производственный процесс приостановлен, говорится в сообщении.

По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством главы МЧС Юрия Ильина, проинформировали в пресс-службе.

Теги: #жертвы #шахта #метан #казахстан
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