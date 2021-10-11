Свыше 30 стран мира присоединились к инициативе ЕС и США по сокращению выбросов метана

Европейская комиссия объявила о присоединении еще 24 стран мира (вдобавок к семи странам-участницам) к реализации инициативы ЕС и США «Глобальное обязательство по метану» по сокращению глобальных выбросов метана в атмосферу на 30% к 2030 году по сравнению с 2020 годом, передает портал Green Deal.

Как сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии в понедельник, количество всех стран-участниц теперь составляет 59.

«Благодаря этим обязательствам девять из 20 крупнейших в мире эмитентов метана теперь участвуют в «Глобальном обязательстве по метану». На них приходится 30% глобальных выбросов метана и 60% мировой экономики», — указано в пресс-релизе ЕК.

Кроме того, более 20 благотворительных организаций объявили о совместных обязательствах в размере более $200 млн для поддержки реализации «Глобального обязательства по метану».

Вопрос присоединения Украины к инициативе уже обсуждается с американской стороной, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в Facebook в понедельник.

Как сообщалось, 18 сентября ЕС и США объявили о запуске в ноябре на климатическом саммите в Глазго совместной инициативы по сокращению выбросов метана на планете.

Еврокомиссия указывает, что поддержание инициативы предполагает «приверженность коллективной цели по сокращению глобальных выбросов метана к 2030 году как минимум на 30% по сравнению с уровнем 2020 года. Также это означает переход к использованию «наилучших доступных методик для количественной оценки выбросов метана» с упором на источники с высоким уровнем выбросов.

Отмечается, что выполнение таких обязательств, как предполагается, снизит глобальное потепление как минимум на 0,2 градуса Цельсия к 2050 году.

Еврокомиссия напоминает: метан при попадании в атмосферу вызывает парниковый эффект. Согласно недавнему докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, он составляет «около половины чистого повышения глобальной средней температуры на 1 градус Цельсия с периода доиндустриальной эры».