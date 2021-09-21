Green Deal

11:15 21.09.2021

Гибридная война сменилась гибридным перемирием – глава БАУ об исключении акциза на зеленую э/э из законопроекта №5600

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Гибридная война сменилась гибридным перемирием – глава БАУ об исключении акциза на зеленую э/э из законопроекта №5600

Исключение нормы о введении акцизного налога на произведенную возобновляемыми источниками электроэнергию из ресурсного законопроекта №5600 может служить свидетельством потепления отношений отрасли и государства, считает глава Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха.

"В последнее время действительно начали поступать положительные сигналы. Если три-четыре месяца назад мы называли ситуацию с ВИЭ в Украине гибридной войной, поскольку был целый ряд сигналов, что против нас воюют, при чем по всем фронтам и всеми методами, то сейчас я бы сказал, что у нас такое гибридное перемирие", – отметил Гелетуха в комментарии "Энергореформе".

При этом глава БАУ назвал решение комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по исключению нормы об акцизе "маленькой коллективной победой" представителей отрасли и тех, кто ее поддерживает.

"Вы видели какую-то ассоциацию, международную организацию, которая бы поддерживала норму по акцизу? Это абсолютно было решение против всех. А такое решение заканчивается тем, что все идут против тебя. Думаю, хватило здравого смысла не переступать красную линию. Вероятно, и послы это говорили, и международные организации, и банки, и ассоциации, и эксперты", – выразил мнение Гелетуха.

По его словам, кроме исключения нормы об акцизе на зеленую э/э, сопровождающемся также поддержкой налоговым комитетом внедрения кассового метода при налогообложении ВИЭ-генерации, есть еще несколько решений, которые отрасль расценивает положительно. Это, в частности, принятие в первом чтении законопроекта о развитии биометана, а также поддержка аграрным комитетом Рады законопроекта о внесении дигестата от биогазовых установок как удобрения на поля.

Вместе с тем, глава БАУ подчеркнул, что делать окончательные выводы стоит уже после принятия положительных для отрасли решений парламентом.

"От первого до последнего чтения, от решения комитета и принятия закона, от идеи погасить долги до реального погашения тоже проходит определенное время. Давайте подождем. Я пока очень осторожно комментирую. Но пусть лучше будет перемирие", – резюмировал Гелетуха.

Как сообщалось, налоговый комитет Верховной Рады на заседании в пятницу, 17 сентября, исключил из правительственного ресурсного законопроекта №5600 при подготовке его ко второму чтению норму об акцизном налоге на произведенную ВИЭ электроэнергию (3,2%).

Введение акциза на зеленую электроэнергию назвали нарушением законодательства по поддержке ВИЭ-генерации в Секретариате Энергосообщества, Европейском банке реконструкции и развития, а также ряде других международных финансовых институтов.

Законопроект также раскритиковали, в частности, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), Американская торговая палата в Украине (AmCham).

Профильные ВИЭ-ассоциации в многочисленных письмах к правительству призывали его отказаться от этой идеи, которая, по их мнению, угрожает и так неблагоприятному инвестклимату в Украине, в частности, в отрасли возобновляемой энергетики после ретроспективного снижения зеленых тарифов и роста долгов по их оплате.

После заседания налогового комитета народный депутат Нина Южанина сообщила, что во избежание проблем с расчетами с ВИЭ-генерацией, комитет проголосовал за уменьшение финансового результата до налогообложения у производителя на сумму неполученных расчетов от покупателя электроэнергии из возобновляемых источников.

Теги: #виэ #биоэнергетика #бау #гелетуха
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