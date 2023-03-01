Кулеба: Україна перемогла зимовий терор Путіна, Росії одна порада - задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами

Україна вистояла і перемогла зимовий терор РФ, ЄС також не замерз без російського газу, незважаючи на "московський регіт", наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"1 березня 2023 року Путін зазнав п'ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу у своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні", - написав він у фейсбуці у середу.

Міністр додав, що "переміг і ЄС, який усупереч московському реготу також не замерз без російського газу".

"Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами", - написав Кулеба.

За словами глави МЗС, перша поразка РФ була тоді, коли Україна з перших хвилин наступу не дала Путіну паралізувати себе страхом.

"Друга - коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде", - зазначив Кулеба.

Третьої поразки зазнала РФ на дипломатичному фронті, наголосив глава МЗС, а четверта поразка - втрата Росією великої кількості окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України.

"До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо, як перемагати. Маємо щодня працювати для неї та вірити в Україну", - запевнив він.