Події

20:11 17.09.2022

Україна й Угорщина за 1-2 місяці можуть організувати пропуск порожніх фур на новому переході

2 хв читати
Україна й Угорщина за 1-2 місяці можуть організувати пропуск порожніх фур на новому переході

Черга автомобілів на єдиному вантажному пункті пропуску "Чоп-Захонь" на українсько-угорському кордоні на виїзд з України в середньому становить 930 фур, швидко розвантажити цей пункт пропуску можна лише організувавши виїзд порожнього транспорту на сусідніх переходах за домовленістю із колегами, - повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"У найближчі місяць-два необхідно організувати виїзд порожнього вантажного транспорту через митний пост "Лужанка" і зняти там обмеження за вагою для автомобілів у 7,5 тонн", - написав він у фейсбуці в суботу за підсумками проведеної напередодні спільної поїздки із заступником міністра зовнішньої економіки Угорщини Петером Кіш-Парціу.

Найєм додав, що разом із колегами з митниці вже наступного тижня Мінінфраструктури спланує обсяг необхідних робіт, щоб поєднати українську та угорську частину доріг.

Загалом заступник міністра зазначив, що ситуація на українсько-угорському кордоні не така критична, як на польському чи румунському, але навантаження сильно зросло порівняно із довоєнним.

За його словами, з угорськими колегами вдалося домовитися про план дій із запуску пункту пропуску "Велика Паладь - Нодьгодош", дорога по обидва боки якого готова вже вісім років, проте самого пункту пропуску немає: на першому етапі тут буде облаштовано тимчасові споруди з обох боків і контроль будуть послідовними.

"Окремо запропонували запустити пункт пропуску "Косино-Барабаш" у цілодобовому режимі, який працює з 8:00 до 20:00. Сподіваємося, що угорські колеги підуть назустріч та розглянуть можливість проїзду вантажівок вагою до 7,5 тонн", – повідомив також Найєм.

Крім того, він зазначив, що сторони попередньо домовилися об'єднати проєктні групи із реалізації багатостраждального проєкту будівництва нового пункту пропуску "Дийда – Берегдароц" для подальшого пошуку інвестицій.

"Це великий проєкт, на який потрібно шукати загальні інвестиції. Обіцяти зробити його було б швидко популізмом, але роботи треба починати", – зазначив заступник міністра.

 

 

 

Теги: #україна #угорщина #плани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 17.09.2022
Іспанія відправила в Україну п'ять транспортних літаків із боєприпасами для великокаліберних артсистем

Іспанія відправила в Україну п'ять транспортних літаків із боєприпасами для великокаліберних артсистем

06:02 17.09.2022
Макрон рішуче засудив звірства РФ в Ізюмі і запевнив, що винні відповідатимуть за свої дії

Макрон рішуче засудив звірства РФ в Ізюмі і запевнив, що винні відповідатимуть за свої дії

06:01 17.09.2022
США підтримують Україну в притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі - Блінкен

США підтримують Україну в притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі - Блінкен

06:00 17.09.2022
Кулеба закликав терміново постачати Україні ще більше зброї для деокупації українських територій та порятунку життів українців

Кулеба закликав терміново постачати Україні ще більше зброї для деокупації українських територій та порятунку життів українців

05:58 17.09.2022
Греція надасть 40 радянських БМП Україні

Греція надасть 40 радянських БМП Україні

05:56 17.09.2022
США у найближчі два місяці поставлять Україні два ЗРК NASAMS

США у найближчі два місяці поставлять Україні два ЗРК NASAMS

21:56 16.09.2022
Чутки про те, що Вашингтон підштовхує керівництво України до переговорів із РФ є абсолютною брехнею

Чутки про те, що Вашингтон підштовхує керівництво України до переговорів із РФ є абсолютною брехнею

09:11 16.09.2022
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

07:11 16.09.2022
На Одещині сили ППО збили ракету

На Одещині сили ППО збили ракету

20:18 15.09.2022
В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп

В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили атаку противника в районі п’яти населених пунктів, авіацією завдано ударів по десяти районам зосередження живої сили та техніки і трьом позиціям ЗРК

Дівчинка, яка постраждала від ракетних ударів по Чугуєву, померла в лікарні - Синєгубов

Чугуїв зазнав ракетних ударів, постраждала 11-річна дівчинка

Російські окупанти вранці обстріляли Слов'янську ТЕС

Втрати ворога за добу становлять 200 осіб, три танки, 11 БМП, літак і три ракети - Генштаб

ОСТАННЄ

ППО ЗС України над Херсонщиною ліквідовано російський БПЛА оперативно-тактичного рівня

ППО ЗС України над Херсонщиною ліквідовано російський БПЛА оперативно-тактичного рівня

ЗАЕС знову підключено до української енергосистеми основної зовнішньої ЛЕП

До позову України проти РФ у зв'язку із порушеннями Конвенції про захист прав людини мають намір приєднатися ще 18 країн-членів Ради Європи

У Миколаєві триває ремонт водопроводу, комунальники працюватимуть і вночі

Правоохоронці встановили осіб, які катували людей у Козачій Лопані під час окупації

Росіяни вдарили по приватному сектору в Краматорську, є поранені, повністю зруйновані 2 будинки, понад 30 пошкоджено

Експоліцейський із Вовчанська очолив "слідчий відділ" в окупаційній поліції

"Грінпіс" завадив розвантаженню російського газовозу у фінському порту Торніо

Українські бійці не допустили проникнення до тилу російської ДРГ поблизу Нововознесенського

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА