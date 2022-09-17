Україна й Угорщина за 1-2 місяці можуть організувати пропуск порожніх фур на новому переході

Черга автомобілів на єдиному вантажному пункті пропуску "Чоп-Захонь" на українсько-угорському кордоні на виїзд з України в середньому становить 930 фур, швидко розвантажити цей пункт пропуску можна лише організувавши виїзд порожнього транспорту на сусідніх переходах за домовленістю із колегами, - повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"У найближчі місяць-два необхідно організувати виїзд порожнього вантажного транспорту через митний пост "Лужанка" і зняти там обмеження за вагою для автомобілів у 7,5 тонн", - написав він у фейсбуці в суботу за підсумками проведеної напередодні спільної поїздки із заступником міністра зовнішньої економіки Угорщини Петером Кіш-Парціу.

Найєм додав, що разом із колегами з митниці вже наступного тижня Мінінфраструктури спланує обсяг необхідних робіт, щоб поєднати українську та угорську частину доріг.

Загалом заступник міністра зазначив, що ситуація на українсько-угорському кордоні не така критична, як на польському чи румунському, але навантаження сильно зросло порівняно із довоєнним.

За його словами, з угорськими колегами вдалося домовитися про план дій із запуску пункту пропуску "Велика Паладь - Нодьгодош", дорога по обидва боки якого готова вже вісім років, проте самого пункту пропуску немає: на першому етапі тут буде облаштовано тимчасові споруди з обох боків і контроль будуть послідовними.

"Окремо запропонували запустити пункт пропуску "Косино-Барабаш" у цілодобовому режимі, який працює з 8:00 до 20:00. Сподіваємося, що угорські колеги підуть назустріч та розглянуть можливість проїзду вантажівок вагою до 7,5 тонн", – повідомив також Найєм.

Крім того, він зазначив, що сторони попередньо домовилися об'єднати проєктні групи із реалізації багатостраждального проєкту будівництва нового пункту пропуску "Дийда – Берегдароц" для подальшого пошуку інвестицій.

"Це великий проєкт, на який потрібно шукати загальні інвестиції. Обіцяти зробити його було б швидко популізмом, але роботи треба починати", – зазначив заступник міністра.