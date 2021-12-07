США будут требовать от ФРГ остановки "Северного потока 2" в случае конфликта РФ с Украиной - СМИ

Администрация США будет добиваться от Берлина остановки "Северного потока 2", если РФ вторгнется на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на подготовленные Белым домом планы и на информированные источники.

В сообщении отмечается, что Вашингтон будет добиваться от новых властей Германии обещания, что они остановят газопровод в случае подобного развития событий.

Ранее сообщалось, что США готовят серию мер на случай военной агрессии России против Украины. В Белом доме указывали, что речь идет о серии шагов, которые ударят по российской экономике.

В среду, как ожидается, приступит к работе новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.